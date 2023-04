Galaxy Z Flip 4 ad un prezzo super su Amazon: 450 euro in meno

Samsung è al lavoro sui suoi due nuovi telefoni pieghevoli, Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5, che arriveranno sul mercato con tantissime novità. Tuttavia, fin da ora i fan del colosso di Seul sanno bene che per accaparrarsi uno di questi due foldable dovranno spendere una cifra davvero considerevole. Il prezzo dei due pieghevoli non è certamente alla portata di tutti ed è per questo che in molti sperano in qualche offerta.

Nel frattempo va segnalato un super sconto che riguarda il Galaxy Z Flip 4, ovvero uno dei due pieghevoli lanciati lo scorso anno da Samsung. Si tratta di un’offerta davvero eccezionale, che consente di risparmiare la bellezza di 450 euro sul prezzo del prodotto. Invece dei 1.149 euro del prezzo di partenza, infatti, è possibile acquistare il Galaxy Z Flip 4 a sole 699 euro, usufruendo quindi di uno sconto del 39%.

Il modello proposto è quello con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, nella colorazione Pink Gold. E’ possibile dilazionare il pagamento in comode rate tramite Cofidis o con il sistema interno al sito: inoltre gli acquirenti avranno a disposizione anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. L’offerta sta ovviamente facendo gola ai tanti fan di Samsung, tenendo anche conto delle ottime caratteristiche del foldable.

Il Galaxy Z Flip 4 si presenta infatti con un display da 6,7 pollici e un altro schermo esterno da 1,9” dove prendere visione delle notifiche e di tutte le informazioni più importanti. Inoltre, il telefono è alimentato con l’ottimo processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, che assicura prestazioni di livello assoluto. La batteria da 3.700 mAh dispone di una ricarica ultra rapida da 25 W. Sul retro sono presenti due fotocamere, entrambe da 12 MP, mentre davanti il Galaxy Z Flip 4 può contare su una fotocamera da 10 MP.