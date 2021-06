Galaxy Z Flip 3 si fa guardare meglio nelle nuove foto: trapelano altri colori

L’attesa per i prossimi due smartphone pieghevoli di Samsung sta diventando sempre più spasmodica. Verso la fine della scorsa settimana sono trapelati online i primi render dall’aspetto ufficiale di Galaxy Z Fold 3 e Flip 3, che dovrebbero essere annunciati ufficialmente entro il mese di agosto. Ora, qualche giorno dopo quei “leak”, sono comparse sul web altre foto di marketing che ci consentono di osservare il Galaxy Z Flip 3 da più angolazioni, apprezzando anche la scelta di nuovi colori.

Il Galaxy Z Flip 3 è destinato a diventare lo smartphone pieghevole Samsung più colorato di sempre grazie a un nuovo design bicolore, che incorpora un pezzo di vetro nero attorno alla fotocamera posteriore e un display secondario da 1,83 pollici. Il resto del pannello posteriore è caratterizzato dal colore scelto dall’utente. I rendering di stampa mostrano le sofisticate finiture Black e Green, nonché le colorazioni Cream e Light Violet, che appaiono più luminose.

Ma non è tutto, perché pare che Samsung stia lavorando anche ad un colore blu scuro, una finitura grigia neutra, un’opzione bianca tradizionale e una colorazione rosa chiaro, che potrebbe somigliare alla variante Phantom Pink che abbiamo visto con i Galaxy S21.

Chiaramente, è opportuno ricordare che a volte Samsung mette a disposizione i propri telefoni in determinati colori solo in alcuni Paesi, e la probabilità che la stessa cosa avvenga con il Galaxy Z Flip 3 è molto alta. Nonostante ciò, le specifiche interne dovrebbero rimanere le stesse in tutti i mercati, e non è affatto una cosa scontata per i top di gamma di Samsung (specialmente in termini di hardware).

Tutte le unità Galaxy Z Flip 3 dovrebbero infatti essere alimentate con l’eccellente processore Qualcomm Snapdragon 888. Inoltre, i nuovi pieghevoli dovrebbero arrivare sul mercato con un display da 6,7 ​​pollici con refresh rate a 120 Hz, che può essere piegato a metà. Lo schermo dovrebbe somigliare molto a quello utilizzato sui precedenti modelli Z Flip, come confermato da questi nuovi render.

Tra le altre caratteristiche, pare confermata anche la batteria da 3.300 mAh con supporto per la ricarica da 15 W, oltre alla doppia fotocamera sul retro. Si parla inoltre di due opzioni di archiviazione da 8/128 GB e una porta USB-C nella parte inferiore.

Fonte Phone Arena