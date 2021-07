Galaxy Z Flip 3, le immagini ufficiali: confermato lo schermo da 6,7”

Come saranno i prossimi smartphone pieghevoli di Samsung? Nelle ultime settimane abbiamo assistito alla comparsa di numerose indiscrezioni sul web, che hanno aiutato a comprendere meglio la struttura (estetica e tecnica) dei nuovi foldable. Tuttavia, proprio ieri l’outlet tedesco WinFuture ha pubblicato i rendering di marketing ufficiali ad alta risoluzione del Samsung Galaxy Z Flip 3, uno dei due pieghevoli che il gigante di Seul presenterà ufficialmente tra due settimane.

Le immagini sono in linea con i rendering e le foto di marketing già trapelate in precedenza e ci consentono di dare uno sguardo più chiaro e dettagliato sul design posteriore del prodotto, che appare rinnovato rispetto ai predecessori. Il telefono ora presenta un array di fotocamere verticale, molto probabilmente caratterizzato dalle stesse due fotocamere da 12 MP che abbiamo visto nel modello precedente.

In questo modo Samsung è riuscita a liberare spazio per l’unità di copertura, che pare essere aumentata da 1,1 pollici a 1,9 pollici. Il touch screen esterno dovrebbe acquisire più funzionalità e verrà utilizzato principalmente per mostrare le notifiche e l’orologio (ma potrebbe fungere anche da mirino per la fotocamera, ndr).

Pare che lo schermo principale sia stato confermato da 6,7 ​​pollici, sebbene questa volta Samsung abbia optato per un pannello LTPO con refresh rate a 120Hz. Il pieghevole dovrebbe inoltre avere una struttura in metallo: se l’ultimo report è corretto, vedremo anche una cerniera migliorata.

Galaxy Z Flip 3, le principali specifiche

Stando a quanto emerso nelle informazioni trapelate nelle scorse settimane, il Galaxy Z Flip 3 sarà alimentato con un ottimo processore Qualcomm Snapdragon 888, abbinato a 8 GB di RAM. Il telefono sarà disponibile nelle varianti da 128 GB e 256 GB e avrà un grado di impermeabilità IPX8.

Quasi certamente il prodotto avrà una batteria da 3.300 mAh e supporterà la ricarica rapida da 15 W.

Secondo WinFuture, il prezzo nei mercati europei dovrebbe partire da 1.200 euro. Samsung avrebbe pertanto abbassato i prezzi, dato che lo smartphone Z Flip 5G da 256GB era stato lanciato a 1.510 euro.

Nelle immagini di marketing il Galaxy Z Flip 3 viene mostrato nella presunta colorazione Nera: tuttavia, il foldable verrà reso disponibile anche nelle colorazioni verde, crema, viola chiaro, blu scuro, grigio neutro e rosa chiaro. Come ormai ampiamente confermato, il Galaxy Z Flip 3 sarà uno dei protagonisti dell’evento Unpacked del prossimo 11 agosto.

Fonte Phone Arena