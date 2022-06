Il Galaxy XCover 6 Pro è già qui! Samsung ufficializza il nuovo rugged

Nemmeno 24 ore fa erano trapelate sul web tutte le specifiche del Galaxy XCover 6 Pro, il nuovo smartphone rugged di Samsung. Le indiscrezioni parlavano anche del 13 luglio come data scelta dal colosso di Seul per la presentazione ufficiale di questo nuovo prodotto. Invece, decisamente a sorpresa, Samsung ha ufficializzato il Galaxy XCover 6 Pro nelle scorse ore.

L’azienda della Corea del Sud ha scelto di anticipare di un bel po’ i tempi, mettendo già in vendita l’XCover 6 Pro in Germania. Ma non è tutto, perché Samsung ha appena confermato di voler rendere disponibile il Galaxy XCover 6 Pro ai clienti in mercati selezionati in Europa, Asia e Medio Oriente entro il mese di luglio.

Ma qual è il prezzo di vendita del Galaxy XCover 6 Pro? Su questo aspetto non c’è ancora alcuna conferma da parte di Samsung, anche se stando ai rumors il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 600 euro.

Il Galaxy XCover 6 Pro si preannuncia come un ottimo dispositivo, con specifiche tecniche assolutamente apprezzabili per un telefono rugged. Il device è infatti alimentato con un chipset Qualcomm Snapdragon 778G, il che significa che dovrebbe essere in grado di superare in termini prestazionali il dispositivo di fascia media preferito dai fan di Samsung, vale a dire il Galaxy A53.

Il nuovo rugged di Samsung ha una configurazione della fotocamera decente ma non dispone della tecnologia di visualizzazione OLED. Le cornici sono spesse e lo schermo ha un notch Infinity-V.

Il telefono ha inoltre una struttura MIL-STD con la certificazione IP68 che assicura un’ottima resistenza all’acqua e alla polvere. La batteria rimovibile dall’utente consente di utilizzare batterie sostituibili a caldo per mantenere il telefono in funzione praticamente senza interruzioni.

Samsung dovrebbe svelare presto maggiori dettagli sulla disponibilità e sui prezzi. Non resta che attendere qualche giorno (o chissà, magari solo qualche ora) per sapere quanto costerà il Galaxy XCover 6 Pro.

Fonte SamMobile