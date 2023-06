Galaxy Watch5 Pro, offertona su Amazon: risparmi 150 euro

Parlare di Samsung significa soffermarsi soprattutto sui top di gamma del colosso di Seul, come ad esempio la serie Galaxy S23 e i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 che verranno presentati ufficialmente nell’evento Unpacked del prossimo 27 luglio. Tuttavia, Samsung è molto attiva non solo nel settore degli smartphone, ma anche in quello dei dispositivi indossabili.

Uno dei prodotti maggiormente ricercati sul mercato è senza dubbio il Galaxy Watch5 Pro, uno smartwatch che oltre a mettere a disposizione una serie di ottime funzionalità può contare anche su una struttura davvero di alto livello. Proprio in queste ore il Galaxy Watch5 Pro viene proposto sul sito di Amazon ad un prezzo davvero irrinunciabile. Invece dei 499 euro del prezzo di partenza, infatti, il Galaxy Watch5 Pro viene messo in vendita a 349 euro. Gli utenti interessati a questo dispositivo potranno quindi acquistarlo risparmiando la bellezza di 150 euro.

Si tratta senz’altro di un grande affare, tenendo presente che il Galaxy Watch5 Pro è un device caratterizzato da una cassa circolare in titanio che include un pannello touch a colori con risoluzione molto elevata. Inoltre il cristallo di zaffiro garantisce una protezione altissima al display. Come ogni wearable che si rispetti anche il Galaxy Watch5 Pro è dotato di molti sensori, tra cui il sensore bioattivo 3 in 1 che monitora la frequenza cardiaca e controlla la salute cardiovascolare per rilevare eventuali anomalie.

Troviamo poi il sensore HR per misurare il livello di ossigeno nel sangue e la tecnologia di monitoraggio del sonno che indica la qualità del nostro riposo notturno. Infine, Galaxy Watch5 Pro supporta oltre 90 esercizi e può contare anche su una ricarica veloce che consente di passare dallo 0% al 45% di carica in circa 30 minuti. Tuttavia, grazie alla notevole autonomia il dispositivo può durare anche diversi giorni senza la necessità di ricaricarlo.