Galaxy Watch5, prezzo super su Amazon: oltre 100 euro di sconto

Tutte le attenzioni dei fan di Samsung sono attualmente rivolte ai Galaxy S23, vale a dire i tre nuovi telefoni ufficializzati dal colosso di Seul lo scorso 1 febbraio in occasione dell'evento Unpacked. Tuttavia, come sanno bene gli appassionati dei prodotti Samsung, la società della Corea del Sud riesce sempre a realizzare dispositivi di grande livello anche in altri settori.

Pensiamo ad esempio agli smartwatch, un altro ambito che vede Samsung in prima linea. Uno dei più interessanti è senza dubbio il Galaxy Watch5, che Samsung ha provveduto a lanciare nelle versioni con cassa da 40 o 44 mm e connettività solo Bluetooth o LTE. Proprio in queste ore su Amazon è comparsa un'offerta strepitosa che riguarda la variante più costosa del Galaxy Watch5, vale a dire quella con connettività LTE da 44 mm.

Invece dei 379 euro del prezzo di listino, il Galaxy Watch5 può essere acquistato su Amazon all'ottimo prezzo di 275,05 euro, usufruendo così di oltre 100 euro di sconto. Un'offerta irrinunciabile se si tengono conto delle ottime caratteristiche dello smartwatch di Samsung, dotato di un display Sapphire Crystal Super AMOLED da 1,4 pollici e alimentato con un processore Exynos W920 dual core a 1,18 GHz: assieme al chip, il dispositivo può contare su 1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria interna.

Oltre alla connettività LTE, di cui abbiamo già parlato, lo smartwatch di Samsung dispone anche di Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC e GPS. Tra i sensori più importanti di questo smartwatch c'è sicuramente il sensore BioActive, che sfrutta un solo chip per gestire il sensore che rileva la frequenza cardiaca, il sensore che monitora il segnale cardiaco elettrico e il sensore relativo all'Analisi dell'impedenza bioelettrica. Il Galaxy Watch5 può inoltre contare su molti altri sensori, tra cui l'accelerometro, il giroscopio e il barometro, fino a rilevare la pressione arteriosa e il livello di ossigeno nel sangue. La batteria da 410 mAh e la certificazione IP68 contro acqua e polvere completano il quadro.