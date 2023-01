Galaxy Watch 4, mega offerta su Amazon: sconto del 52%

Manca ormai solo un giorno alla presentazione ufficiale dei Galaxy S23 e tutti i riflettori sono ovviamente puntati sui nuovi telefoni di Samsung. Tuttavia, come sanno bene i fan del colosso di Seul, non ci sono solo i top di gamma tra le proposte di Samsung, che sa bene come soddisfare la clientela alla ricerca di buoni prodotti di fascia media.

E non è tutto, perché Samsung riesce sempre a tirare fuori il meglio anche dal settore degli smartwatch. Un esempio è il Galaxy Watch 4, senza dubbio uno dei migliori wearable in circolazione, che proprio in queste ore viene proposto su Amazon ad un prezzo scontatissimo.

Lo smartwatch di Samsung è infatti in vendita sul sito del colosso dell'e-commerce a 129 euro, ben 140 euro in meno rispetto al prezzo di listino (269 euro, ndr): siamo quindi di fronte ad uno sconto del 52% per la versione GPS con cassa da 40 millimetri. Un prezzo davvero sensazionale per quello che è chiaramente un prodotto di punta, tenendo conto che le spedizioni sono rapide e gratuite.

In cosa eccelle Samsung Galaxy Watch 4? Di sicuro nella presenza di molti sensori, come ad esempio quello per il monitoraggio del battito cardiaco ma anche il sensore che accerta la qualità del riposo notturno. Inoltre il device è in grado di misurare la pressione sanguigna e addirittura di realizzare un ECG direttamente dal polso.

In più, come ogni indossabile che si rispetti, il Galaxy Watch 4 è un prodotto perfetto per chi ama allenarsi: oltre a mettere a disposizione degli utenti una serie di workout può contare anche sul GPS integrato, che rileva la posizione con estrema precisione. Non sembrano esserci punti deboli, pertanto l'offerta di Amazon è da cogliere al volo, anche perché la disponibilità è limitata.