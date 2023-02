Galaxy Watch 4 Classic, prezzo in picchiata su Amazon: -43%!

Da qualche giorno tutti i riflettori sono ovviamente puntati sui Galaxy S23 di Samsung, presentati ufficialmente dal colosso di Seul nel corso dell'evento Unpacked dello scorso 1 febbraio.

Tuttavia, oltre ai nuovi smartphone, ci sono anche tanti altri prodotti di Samsung che riescono sempre ad ottenere un grande consenso tra il pubblico. Un esempio sono ovviamente gli smartwatch, dato che il gigante sudcoreano ha spesso realizzato dispositivi di altissimo livello.

Tra i preferiti dei fan di Samsung c'è sicuramente il Galaxy Watch 4 Classic, un prodotto che si distingue per i tratti estetici davvero molto accattivanti e anche per una serie di funzionalità all'avanguardia. Un prodotto ideale per coloro che desiderano monitorare l'attività fisica e il proprio benessere.

La bella notizia di queste ultime ore è che il Galaxy Watch 4 Classic è disponibile su Amazon ad un prezzo fortemente scontato. L'indossabile, infatti, viene proposto sul sito del colosso dell'e-commerce al prezzo di 229 euro, ben 170 euro in meno rispetto al prezzo di listino (399 euro): lo sconto è quindi del 43%.

Una spesa assolutamente conveniente, quindi, per uno smartwatch che mette a disposizione un sensore GPS, il cardiofrequenzimetro e il sensore Samsung BioActive, che effettua il monitoraggio costante dell'ECG e della pressione sanguigna. Dotato di connettività Wi-Fi, Bluetooth e NFC, il prodotto è realizzato con materiali come l'acciaio inossidabile, che assicura una resistenza molto elevata.

Come accennato, il Galaxy Watch 4 Classic è un prodotto ricercato soprattutto da coloro che vogliono avere un monitoraggio continuo dei propri allenamenti: questo fitness tracker consente di tenere traccia dei risultati conseguiti giorno per giorno, sfruttando anche uno schermo che mette a disposizione dei colori particolarmente brillanti.

L'offerta su Amazon è davvero irrinunciabile: la consegna verrà effettuata in pochi giorni e sarà gratuita.