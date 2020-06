Galaxy Watch 3: indiscrezioni su specifiche tecniche e design

Samsung si sta preparando per il lancio del Galaxy Watch 3. Lo smartwatch è apparso nel database di FCC il mese scorso, rivelando il design della cover posteriore e alcuni dettagli chiave. Ieri abbiamo appreso, invece, alcune specifiche tecniche del nuovo Watch che si presenterà in due modelli. Le due varianti, da 41mm e da 45mm, sono state certificate dall’autorità di certificazione NRRA della Corea del Sud. Il design del dispositivo non sembra allontanarsi troppo dal precedente Galaxy Watch, ma ci sono delle interessanti novità.

Galaxy Watch 3 specifiche tecniche

L’orologio, diversamente dal suo predecessore, ha una ghiera rotante fisica e due pulsanti fisici sul lato destro. Il Galaxy Watch 3 sarà rilasciato in due modelli: uno schermo da 1,2 pollici e l’altro da 1,4 pollici. Entrambi saranno dotati di design MIL-STD-810G e certificazione IP68 per resistenza a polvere e acqua, e saranno disponibili in due materiali acciaio inossidabile e titanio. Il prossimo smartwatch di Samsung avrà la protezione Gorilla Glass DX di Corning. L’orologio avrà 1 GB di RAM, 8 GB di memoria interna e supporterà la connettività LTE e GPS.

In termini di sensori, il Galaxy Watch 3 avrà un cardio-frequenzimetro con otto fotodiodi a lettura di impulsi, monitoraggio della pressione arteriosa ed ECG. Probabilmente avrà anche un accelerometro, un barometro e un giroscopio. La variante da 41 mm dell’orologio sarà alimentata da una batteria da 247 mAh, mentre la variante da 45 mm verrà fornita con una batteria da 340 mAh. In esecuzione ci sarà Tizen OS 5.5. Samsung potrebbe svelare l’orologio a luglio oppure ufficializzarlo insieme alla serie Galaxy Note 20 ad inizio agosto.