Galaxy Tab S9, trapela anche un altro colore: ecco quale

Oltre al Galaxy Z Flip 5 e al Galaxy Z Fold 5, l’evento Unpacked del 26 luglio vedrà protagonista anche la nuova serie di tablet Galaxy Tab S9, trapelata una settimana fa nei nuovi render. I prossimi tablet Samsung sono stati mostrati in un’unica opzione di colore, il nero, ma ora emerge che potrebbero arrivare anche in altre colorazioni.

La fonte dei rendering originali, Roland Quandt, rivela che la serie Galaxy Tab S9 di Samsung potrebbe essere disponibile anche in Dark Blue. Tuttavia, sempre Quandt afferma che questo presunto colore blu scuro potrebbe essere solo un sottoprodotto di un processo di conversione delle immagini. Per farla breve potrebbe essersi verificato un errore di colorazione durante la conversione delle immagini del materiale trapelato da Samsung in un formato di file diverso.

In attesa di capire se si tratta davvero di un errore è opportuno ricordare che non è la prima volta che spuntano indiscrezioni in merito a possibili altre colorazioni per la serie Galaxy Tab S9.

Il mese scorso una voce affermava infatti che Samsung avesse in programma di rilasciare il Galaxy Tab S9 in beige. Il colosso di Seul non ha mai utilizzato il beige per la sua gamma di tablet di fascia alta, pertanto si tratterebbe di un debutto.

La serie Galaxy Tab S9 dovrebbe arrivare sul mercato con un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Il modello Tab S9 ‘standard’ avrà un display AMOLED aggiornato invece di un LCD TFT, ma potrebbe non essere equipaggiato con la fotocamera ultra-wide. Il Galaxy Tab S9+ da 12,4 pollici dovrebbe rappresentare il giusto equilibrio tra la variante base e quella Ultra. Infine, il Galaxy Tab S9 Ultra da 14,6 pollici potrebbe mantenere il ‘notch’ introdotto nel 2022.