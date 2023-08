Galaxy Tab S9+ FE, svelata la batteria (e non solo): tutti i dettagli

Quando si parla di Samsung vengono subito in mente i tanti telefoni realizzati dall’azienda sudcoreana, tra cui gli apprezzatissimi top di gamma. Tuttavia, come sanno bene i fan del colosso di Seul, Samsung è in prima fila anche nel settore dei tablet. Il gigante sudcoreano prevede di lanciare almeno tre tablet nei prossimi mesi, due dei quali verranno individuati con la dicitura FE che sta per Fan Edition. Il lancio del Galaxy Tab S9 FE e del Galaxy Tab S9 FE+ è previsto a breve e proprio nelle scorse ore sono emersi nuovi dettagli sulla capacità della batteria di uno di questi nuovi dispositivi.

Il Galaxy Tab S9 FE+ ha superato i processi di certificazione KTL (Korean Testing Laboratory) e NBTC. I documenti relativi a tali certificazioni hanno rivelato la capacità della batteria del tablet e la velocità di ricarica. Secondo la certificazione KTL, il Galaxy Tab S9 FE+ viene individuato nei numeri di modello SM-X616B, SM-X616N, SM-X616C, SM-X610 e SCT22. Il nuovo tablet di Samsung potrà contare su una batteria da 9.800 mAh e supporterà una velocità di ricarica massima di 45 W. La batteria è leggermente più piccola rispetto a quella da 10.090 mAh che alimenta il Galaxy Tab S7 FE.

La certificazione NBTC rivela che anche il Galaxy Tab S9 FE si sta avviando verso il suo lancio ufficiale. Il tablet sarà disponibile nelle varianti solo Wi-Fi e Wi-Fi + Cellulare (5G). Stando a quanto trapelato nelle precedenti indiscrezioni, il Galaxy Tab S9 FE avrà uno schermo da 10,9 pollici e una singola fotocamera posteriore, mentre il Galaxy Tab S9 FE+ avrà uno schermo da 12,4 pollici e una doppia fotocamera sul retro.

Entrambi i tablet saranno alimentati con un processore Exynos 1380, che dovrebbe riuscire a garantire la stessa velocità del processore Snapdragon 778G. Il Galaxy Tab S9 FE e il Galaxy Tab S9 FE+ saranno disponibili in due configurazioni di memoria, ovvero 8 GB di RAM + 128 GB di storage e 12 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione. Infine, entrambi i tablet avranno uno slot per schede microSD, altoparlanti stereo e una S Pen.

Il colosso della Corea del Sud ha in programma di lanciare anche un altro tablet, che dovrebbe prendere il nome di Galaxy Tab A9. Nella giornata di ieri sono comparse le prime foto dal vivo di questo prodotto, pubblicate su X dal noto leaker Roland Quandt. Anche questo dispositivo dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno.