Galaxy Tab S9 e S9 Ultra, ci siamo: i due tablet pronti al lancio

I fan di Samsung attendono con impazienza il prossimo evento Galaxy Unpacked, già programmato dalla società sudcoreana per il 27 luglio 2023. L’evento di lancio avverrà per la prima volta in Corea del Sud e sarà l’occasione per svelare i due nuovi telefoni pieghevoli dell’azienda, vale a dire il Galaxy Z Flip 5 e il Galaxy Z Fold 5. Nei giorni scorsi sono trapelate tutte le specifiche di questi due prodotti, su cui sono ovviamente concentrati tutti i riflettori.

Tuttavia, insieme ai due nuovi foldable, Samsung presenterà anche due nuovi tablet, il Galaxy Tab S9 e il Galaxy Tab S9 Ultra. Poco prima del lancio, sia il Galaxy Tab S9 che il Galaxy Tab S9 Ultra sono stati individuati sul sito web della NBTC (National Broadcasting and Telecommunications Commission). L’NBTC è responsabile della regolamentazione delle industrie di trasmissione e telecomunicazioni in Thailandia, concentrandosi in particolare sulle normative sulle frequenze radio.

Stando a quanto emerso negli ultimi report, sul sito Web sono stati elencati due dispositivi Samsung con i numeri di modello SM-X716B e SM-X916B. Questi numeri di modello appartengono rispettivamente al Galaxy Tab S9 e al Galaxy Tab S9 Ultra. Anche la certificazione NBTC dei due nuovi tablet top di gamma di Samsung conferma il loro lancio all’evento Unpacked del prossimo 27 luglio.

Qualche giorno fa sono arrivate alcune conferme sul Galaxy Tab S9, che arriverà sul mercato con un design caratterizzato dalla presenza di un ‘notch’. Inoltre, il tablet continuerà a supportare la ricarica rapida da 45 W. Infine, per quanto riguarda il software, gli utenti potranno avere a disposizione la personalizzazione One UI 5.1.1 sui nuovi tablet Galaxy Tab S9. Non resta che attendere la presentazione ufficiale per conoscere tutte le altre caratteristiche.