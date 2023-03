Galaxy Tab S9 arriverà con una batteria più grande: cosa è emerso

Anche se tutte le attenzioni degli esperti del settore e dei fan si stanno concentrando soprattutto sui nuovi telefoni (top di gamma e fascia media), Samsung non dimentica di rilasciare aggiornamenti per la sua serie di tablet di punta. Proprio nelle scorse ore è stato infatti confermato l’arrivo di un miglioramento per la batteria del Galaxy Tab S9, che deve ancora essere ufficializzato dal colosso di Seul.

Il prodotto avrà una batteria più grande rispetto ai suoi predecessori, stando a quanto emerso in un elenco online che conferma il numero di modello dell’unità e la capacità nominale. La recente applicazione trovata da GalaxyClub nel database dell’agenzia cinese CQC rivela che la batteria agli ioni di litio del Galaxy Tab S9, sviluppata da Samsung SDI, viene individuata nel numero EB-BX716ABY. Questa designazione corrisponde al numero di modello SM-X71x che dovrebbe essere utilizzato nella prossima serie Galaxy Tab S9 o, più specificamente, dalla variante ‘standard’ del Tab S9.

In termini di specifiche, l’unità ha una capacità nominale di 8.160 mAh, il che conferma che il Galaxy Tab S9 dovrebbe avere una batteria più ampia rispetto al Tab S8 e al Tab S7. Come ricorderanno i fan di Samsung, il Galaxy Tab S7 e il Tab S8 erano arrivati sul mercato con batterie con una capacità nominale di 7.760 mAh, che si traduceva in una capacità “tipica” di 8.000 mAh. Pertanto, se il Galaxy Tab S9 ha una capacità nominale di 8.160 mAh, possiamo presumere che la capacità tipica potrebbe essere compresa tra 8.400 e 8.500 mAh.

Per quanto riguarda invece gli altri due modelli, ovvero il Galaxy Tab S9+ e il Galaxy Tab S9 Ultra, attualmente le specifiche della batteria sono sconosciute, anche se l’impressione è che nel giro di poco emergeranno dettagli anche sulle batterie di questi due telefoni. Le indiscrezioni rivelano che il Galaxy Tab S9 Ultra dovrebbe arrivare con la stessa capacità della batteria del Tab S8 Ultra, ma al momento non c’è nessuna certezza in merito. Samsung dovrebbe ufficializzare la nuova serie di tablet tra agosto e settembre 2023.