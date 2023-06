Galaxy Tab S9, arriva la certificazione FCC: lancio a breve

Samsung ha confermato che ospiterà il suo prossimo evento Galaxy Unpacked in Corea del Sud il prossimo mese. Tuttavia, la società sudcoreana non ha ancora confermato quali saranno i dispositivi protagonisti di questo evento. L’impressione è che l’azienda coglierà l’occasione per presentare non solo gli attesissimi Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5, ovvero i due nuovi pieghevoli, ma anche i suoi tablet di fascia alta di prossima generazione.

Il Galaxy Tab S9 Ultra, con numero di modello SM-X910, ha superato il processo di certificazione FCC, pertanto manca davvero poco al suo lancio ufficiale. Il documento di certificazione rivela che il dispositivo dispone di Wi-Fi e Bluetooth. Quasi certamente la serie sarà composta anche da altri due tablet, vale a dire il Galaxy Tab S9 e il Galaxy Tab S9+.

Secondo precedenti indiscrezioni, tutti i tablet della serie Galaxy Tab S9 avranno lo stesso design dei loro predecessori. Inoltre, anche il Galaxy Tab S9 ‘standard’ presenterà uno schermo OLED, a differenza del Galaxy Tab S7 e del Galaxy Tab S8 che utilizzavano pannelli LCD. Il sito SamMobile ha anche rivelato in esclusiva che la serie Galaxy Tab S9 arriverà sul mercato con un grado di protezione IP67 che assicura un’ottima resistenza alla polvere e all’acqua.

Tutti i tablet della serie Galaxy Tab S9 dovrebbero inoltre poter contare su un ottimo processore come Snapdragon 8 Gen 2. Per quanto riguarda il sistema operativo, i Tab S9 avranno Android 13 con personalizzazione One UI 5.1.1, con quattro anni di importanti aggiornamenti del sistema operativo Android. I tablet potrebbero essere dotati di batterie leggermente più grandi rispetto ai loro predecessori e continueranno a utilizzare la ricarica rapida da 45 W. Saranno inoltre dotati di quattro altoparlanti e della S Pen.