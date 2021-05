Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra, le specifiche dei nuovi tablet Samsung

Nei giorni scorsi abbiamo parlato del Galaxy Tab S7 FE (5G), il nuovo tablet di fascia media di Samsung che assomiglia moltissimo al Tab S7 + di fascia altissima lanciato lo scorso anno e che condivide alcune delle sue specifiche chiave con il Tab S7 (un altro dispositivo “premium”). Con queste premesse, i fan del gigante di Seul non vedevano l’ora di ricevere notizie anche sul Galaxy Tab S8.

Grazie ad un’indiscrezione “enorme” proveniente dal conglomerato industriale sudcoreano Naver (condivisa per la prima volta su Twitter da Tron) siamo in grado di dare uno sguardo alle specifiche dei nuovi tablet della serie Galaxy Tab S8, che non sembrano affatto tradire le aspettative.

Galaxy Tab S8 Ultra, display OLED da 14,6 pollici e peso minimo

La società sudcoreana sarebbe infatti pronta a lanciare il suo primo tablet con marchio Ultra dopo aver svelato la sua prima lista di device Fan Edition. Il Galaxy Tab S8 Ultra sarebbe caratterizzato da un display OLED da 14,6 pollici, decisamente più ampio di quello del Tab S8+ da 12,4 pollici e del Tab S8 da 11 pollici, con tanto di frequenza di aggiornamento da 120Hz.

Questo tablet, che funziona con Android come sistema operativo e sarà alimentato con il processore “più veloce di nuova generazione”, potrebbe anche pesare meno del miglior tablet che si può trovare in questo momento sul mercato. Stiamo parlando dell’iPad Pro da 12,9 pollici (2021) di Apple, che punta la bilancia a 682 grammi, una trentina in più rispetto al presunto peso di 650 grammi del Tab S8 Ultra da 14,6 pollici.

Chiaramente questo obiettivo può essere raggiunto solo grazie ad un profilo sottilissimo da 5,5 mm (persino più sottile del Tab S7+), ma il dettaglio veramente sorprendente è la clamorosa batteria da 12.000 mAh del Galaxy Tab S8 Ultra, oltre ai 12 GB di memoria e i 512 GB di spazio di archiviazione interno.

Il Galaxy Tab S8+ avrà due GB in più di RAM rispetto al predecessore

Samsung sta inoltre lavorando sul Galaxy Tab S8+, un tablet Android da 12,4 pollici con schermo OLED da 120 Hz, batteria da 10.090 mAh, doppia fotocamera posteriore da 13 + 5 MP, sensore anteriore da 8 MP, quattro altoparlanti e funzionalità di riconoscimento delle impronte digitali sotto il display. Anche in questo caso si parla del SoC “più veloce di nuova generazione”, che molti ritengono sia il Qualcomm Snapdragon 888 oppure un altro processore in arrivo.

Rispetto al Tab S7+, questo tablet dovrebbe garantire 2 GB extra di RAM (per un totale complessivo di 8) insieme agli stessi 128 GB di storage.

Galaxy Tab S8 con una batteria da 8.000 mAh: sarà il più economico

Proprio come il Galaxy Tab S8+, che riprende moltissime delle specifiche del Galaxy Tab S7+, anche il Tab S8 “di dimensioni normali” sembra destinato a mantenere la maggior parte delle specifiche e delle caratteristiche del suo predecessore da 11 pollici.

Questo device arriverà sul mercato con un display TFT LTPS, con tecnologia di frequenza di aggiornamento di 120 Hz, nonché un sensore di impronte digitali montato lateralmente, una capacità della batteria di 8.000 mAh e lo stesso impressionante supporto di ricarica rapida da 45 W che ritroviamo anche nel Tab S8+ e nel Tab S8 Ultra.

Con 8 GB di memoria e 128 GB di spazio di archiviazione, il Galaxy Tab S8 potrebbe costare fino a 829.000 won in Corea del Sud, circa 613 euro al cambio attuale. Il prezzo del modello “Plus” dovrebbe invece aggirarsi intorno ai 900 euro, mentre il tablet Galaxy Tab S8 Ultra costerà all’incirca 1.100 euro.

Fonte Phone Arena