Il Galaxy Tab S8 Ultra di Samsung sarà al livello dell’iPad Pro di Apple

Come sarà la prossima gamma di tablet Samsung Tab S? Nelle ultime settimane le indiscrezioni sui nuovi prodotti dell’azienda di Seul sono cominciate a trapelare con più insistenza, indicando la presenza di tre modelli. Inoltre, l’ultimo report proveniente proprio dalla Corea del Sud afferma che la variante di fascia più alta – che dovrebbe chiamarsi Tab S8 Ultra – sarà in grado di competere con l’iPad Pro 2021 di Apple.

Secondo un post pubblicato su Clien (tramite Tron), il Galaxy Tab S8 Ultra sarà alimentato con un processore Exynos 2200, vale a dire il prossimo chip di punta di Samsung, che probabilmente presenterà anche una nuova GPU AMD. Stando ai presunti punteggi di riferimento, il chip sarà allo stesso livello del chip M1 che alimenta gli ultimi modelli di iPad Pro.

Ma gli ottimi riscontri dei prossimi Galaxy Tab S non riguardano solo il processore. Stando ad un altro report, infatti, il tablet sarà dotato anche del miglior display di Samsung. Tuttavia, questa fonte ritiene che il dispositivo sarà alimentato con il prossimo Qualcomm Snapdragon 898, pertanto è probabile che dalle parti di Seul non sia stata ancora presa una decisione definitiva.

In alternativa, Samsung potrebbe adottare l’approccio già utilizzato per i suoi smartphone top di gamma, ovvero utilizzare un chip Snapdragon per il Nord America e la Cina e dotare il resto dei modelli di un SoC Exynos. A prescindere da cosa deciderà di fare l’azienda sudcoreana, il processore del dispositivo sarà presumibilmente abbinato a un massimo di 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

La nuova linea di tablet verrà svelata quasi certamente insieme alla nuova serie di telefoni Galaxy S22.

