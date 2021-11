Il Galaxy Tab S8 Ultra avrà il notch (con due fotocamere): tutti i dettagli

Nell’ultimo anno e mezzo, complice la pandemia di coronavirus e la necessità di organizzarsi con modalità come lo smart working e la didattica a distanza, il mercato dei tablet è stato interessato da una fase di rinvigorimento dopo un lungo periodo al ribasso.

Anche per questo motivo in molti si sarebbero aspettati una mossa di grande livello da parte di Samsung; invece il gigante di Seul non ha rilasciato nessuna alternativa all’iPad Pro nel 2021. Probabilmente non riuscirà a farlo entro l’anno, dato che la serie Galaxy Tab S8 sarà ufficiale solo nel 2022, e non è nemmeno detto che la presentazione possa avvenire già nei primi mesi.

Nonostante ciò sappiamo già praticamente tutto quello che c’è da sapere su Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra, specialmente dal punto di vista delle specifiche tecniche. Per quanto riguarda il design sono invece emersi dettagli che vale la pena approfondire.

Il notch del Galaxy Tab S8 Ultra è “sicuro al 100%”: ospiterà due fotocamere

Dopo OnLeaks, anche Ice Universe si è detto “sicuro al 100%” che il Galaxy Tab S8 Ultra arriverà con il notch. Chiaramente gli informatori possono anche prendere un abbaglio, compresi quelli molto affidabili come i due appena citati: tuttavia non sembra questo il caso.

Gli ultimi render del tablet, forniti proprio da Ice Universe, rivelano che il notch ospiterà non una ma ben due fotocamere frontali: spicca l’obiettivo ultra grandangolare dedicato, capace di supportare la registrazione video 4K a 60 fps. Chiaramente un miglioramento rispetto a quanto visto con il Galaxy Tab S7 Plus, che conta su un solo sensore frontale da 8 MP in grado di registrare video 1080p a 30 fps.

I nuovi tablet di Samsung avranno specifiche impressionanti

Tecnicamente, i bordi dello schermo non scompariranno del tutto sul Tab S8 Ultra e lo stesso si può dire anche per Tab S8 e S8+, che dovrebbero invece arrivare senza ritagli o fori nei loro display da 11 e 12,4 pollici (rispettivamente).

È probabile che il Galaxy Tab S8 Ultra arrivi invece con uno schermo da 14,6 pollici, con una batteria da 12.000 mAh, fino a 12 GB di RAM e un massimo di 512 GB di spazio di archiviazione interno.

La serie Galaxy Tab S8 dovrebbe inoltre garantire il supporto per la frequenza di aggiornamento del display a 120 Hz, assieme ad una capacità di ricarica da 45 W e una doppia fotocamera posteriore.

Fonte Phone Arena