Tutto sul Galaxy Tab S8 Ultra grazie a Evan Blass: cosa aspettarci?

Tra i fan di Samsung c’è ovviamente molto fermento per il primo evento Unpacked 2022 dell’azienda sudcoreana, dove i protagonisti principali saranno i nuovi telefoni della serie Galaxy S22. Con l’avvicinarsi del grande appuntamento compaiono sul web sempre più riferimenti ai tre modelli – Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra – ma anche ai Tab S8, dato che il gigante di Seul sta per lanciare anche i suoi nuovi tablet.

La buona notizia è che il noto leaker Evan Blass ci consente di dare uno sguardo molto approfondito al Galaxy Tab S8 Ultra, grazie ad una serie completa di immagini per la stampa ad alta risoluzione che ritraggono il prossimo tablet della società della Corea del Sud da tutti i lati.

Il Galaxy Tab S8 Ultra è già trapelato su Amazon, che ha elencato (per sbaglio?) l’intera serie: il design molto snello emerso nell’indiscrezione del colosso dell’e-commerce ottiene un’ulteriore conferma grazie ai render di Evan Blass.

Il Tab S8 Ultra appare davvero enorme, probabilmente con 13 pollici di lunghezza e oltre 8 pollici di larghezza. L’immagine di Evan Blass consente di fare chiarezza su un aspetto molto dibattuto: il nuovo tablet di Samsung avrà effettivamente un notch, dove troveranno posto le due fotocamere frontali (entrambe da 12 MP), pensate per scatti grandangolari e ultragrandangolari (forse anche per l’autenticazione biometrica, ndr).

Il display AMOLED Ultra da 14,6″, che potrebbe arrivare con una risoluzione WQXGA+ di 3000 x 1800 pixel, dimostra che Samsung ha tutte le intenzioni di portare sul mercato un prodotto in grado di competere e forse battere l’iPad Pro 2021 da 12,9″, anche perché il Tab S8 Ultra sarà alimentato con il nuovissimo processore di punta di Qualcomm, ovvero il chip Snapdragon 8 Gen 1.

Inoltre, sempre stando a quanto rivelato da Blass, Samsung è riuscita a inserire un’enorme batteria da 11.200 mAh e l’ha fornita con un circuito di velocità di ricarica di 45 W in modo da non far perdere troppo tempo con il caricabatterie. Fedele alle sue dimensioni, il Galaxy Tab S8 Ultra dovrebbe arrivare con una versione da 16 GB di RAM e 512 GB di storage.

Il prezzo del Tab S8 Ultra dovrebbe aggirarsi intorno ai 1.100 dollari, vale a dire circa 970 euro al cambio attuale.

Fonte Phone Arena