Galaxy Tab S8, ufficiali i nuovi tablet: il modello Ultra è il fiore all’occhiello

L’evento Unpacked di mercoledì 9 febbraio ha visto come protagonisti indiscussi i nuovi Galaxy S22 di Samsung, ovvero il modello “standard” accompagnato al modello Plus e al Galaxy S22 Ultra, che riprende molte delle caratteristiche della serie Note. Tuttavia, sebbene la maggior parte dei riflettori fossero (giustamente) puntati sui nuovi smartphone, il gigante di Seul ha colto l’occasione per presentare anche altri prodotti che hanno già raccolto molti consensi tra gli esperti del settore e anche tra gli utenti.

Dopo una serie di indiscrezioni emerse online in queste ultime settimane, Samsung ha finalmente presentato la serie Galaxy Tab S8 proprio durante l’evento Unpacked 2022. La nuova serie di tablet di punta conferma quasi tutte le (grandi) aspettative, anche perché può contare per la prima volta nella storia della famiglia di dispositivi Galaxy Tab su un modello Ultra aggiuntivo. Tutti e tre i modelli sono dotati dell’iconica S Pen e di nuove e migliorate app per la produttività.

Galaxy Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra sono alimentati con il nuovissimo e potentissimo processore Snapdragon 8 Gen 1 e funzionano con una personalizzazione software One UI 4.1 basata su Android 12.

Il modello base è, ovviamente, il più piccolo dei tre, seguito dalle varianti Plus e Ultra: il Tab S8, S8+ e S8 Ultra hanno rispettivamente display da 11 pollici, 12,4 pollici e 14,6 pollici. Tuttavia, mentre il Galaxy Tab S8+ e il Tab S8 Ultra hanno pannelli Super AMOLED, il modello base si accontenta di uno schermo TFT LTPS, anche se tutte e tre le varianti del Galaxy Tab S8 supportano una frequenza di aggiornamento del display fino a 120 Hz.

Sempre restando sul davanti, solo i modelli Plus e Ultra hanno sensori di impronte digitali integrati nel display: il Galaxy Tab S8 “standard” presenta invece un sensore laterale.

Galaxy Tab S8, tutti i dettagli del comparto foto

Tutti e tre i modelli Galaxy Tab S8 presentano il medesimo comparto foto posteriore, con un sensore principale da 13 MP, un sensore ultra-wide da 6 MP e un flash LED.

Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, si tratta di un sensore ultra-wide da 12 MP che troviamo sia sul modello base che sul Tab S8 Plus. Il Galaxy Tab S8 Ultra, invece, introduce un nuovo sistema di doppia fotocamera anteriore, con un sensore principale da 12MP e un secondo sensore ultra-wide, sempre da 12MP. Proprio perché il Galaxy Tab S8 Ultra è l’unico modello dei tre nuovi tablet Samsung ad avere una doppia fotocamera anteriore, non stupisce il fatto che l’Ultra sia l’unico tablet della serie ad avere un “notch”.

Galaxy Tab S8: le altre specifiche

Galaxy Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra sono dotati rispettivamente di batterie da 8.000 mAh, 10.900 mAh e 11.200 mAh, tutte con supporto alla ricarica super veloce da 45 W.

L’intera serie Galaxy Tab S8 è disponibile con 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di spazio di archiviazione. Il modello Ultra fa un ulteriore passo avanti offrendo anche un’opzione per 16 GB di RAM e 512 GB di memoria integrata.

Samsung ha puntato molto sulla produttività

A parte gli ovvi miglioramenti dal punto di vista dell’hardware, Samsung sta cercando di rendere Galaxy Tab S8 il miglior tablet Android possibile per la produttività mobile, puntando con decisione sui progressi software.

Come accennato, la gamma Tab S8 funziona con Android 12 e One UI 4, ed è senza dubbio un importante passo in avanti. In secondo luogo, Samsung ha migliorato la suite software di produttività con nuovi aggiornamenti e qualche aggiunta.

Ad esempio, Clip Studio Paint è ora in grado di sincronizzarsi perfettamente tra la serie Tab S8 e Galaxy S22 Ultra, consentendo agli utenti di trasformare quest’ultimo dispositivo in un set di strumenti per la S Pen.

Inoltre, LumaFusion sta finalmente arrivando su Android e il Galaxy Tab S8 sarà il primo tablet a includere questo potente editor video multitraccia per dispositivi mobili sviluppato da Luma Touch.

Disponibilità e prezzi

La serie Galaxy Tab S8 è già disponibile per il preordine, con le spedizioni che prenderanno il via il prossimo 25 febbraio in Europa, Stati Uniti e Corea.

Nel mercato italiano, il Galaxy Tab S8 viene proposto a 849 euro con la Book Cover Keyboard Slim come bonus per il pre-ordine. Stesso bonus anche per il Galaxy Tab S8 Plus, che ha un prezzo di partenza di 999 euro. Il Galaxy Tab S8 Ultra viene invece venduto a partire da 1.299 euro, con tanto di Book Cover Keyboard come bonus pre-ordine. Va segnalato che su Amazon il Galaxy Tab S8 “standard” è già in promozione a 799 euro.

Fonte SamMobile