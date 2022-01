Galaxy Tab S8, online specifiche e prezzi: tutto sui nuovi tablet di Samsung

Ormai non passa giorno senza che emergano nuove indiscrezioni sui prodotti che Samsung andrà ad ufficializzare tra meno di dieci giorni. I dispositivi più “chiacchierati” sono ovviamente i telefoni della serie Galaxy S22 (oltre al modello “standard” vedremo anche il Galaxy S22+ e il Galaxy S22 Ultra, ndr), ma si parla molto anche del Galaxy Tab S8, che sarà ufficializzato sempre nell’evento Unpacked del prossimo 9 febbraio, proprio assieme ai Galaxy S22.

La società con sede a Seul sta cercando di non far trapelare nulla sulla nuova serie di tablet, tanto da essersela presa con il leaker Dohyun Kim per violazione del copyright (l’informatore ha diffuso immagini e video di marketing del Tab S8, ndr): fortunatamente il sito Notebookcheck ha riproposto quel contenuto, consentendoci di dare uno sguardo approfondito alle caratteristiche tecniche ed estetiche dei nuovi prodotti.

Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra: trapelano le specifiche

Le immagini confermano che la serie di tablet sarà composta da tre dispositivi, ovvero un modello LCD da 11 pollici, un Tab S8 Plus da 12,4 pollici e un Tab S8 Ultra da 14,6 pollici. Le varianti più grandi probabilmente sfoggeranno pannelli AMOLED.

Tutti e tre i tablet supporteranno la S Pen e pare saranno alimentati esclusivamente con il nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1: pertanto, stando al mega leak, non ci saranno varianti con chip Exynos 2200. Secondo quanto fatto trapelare da Samsung, i nuovi tablet potranno contare su una CPU più veloce del 24% e una GPU migliore del 52% rispetto al Galaxy Tab S7 Plus.

Il Tab S8 dovrebbe avere una batteria da 8.000 mAh, mentre il modello Plus verrà fornito con una batteria da 10.090 mAh (stesse batterie dei modelli precedenti). In termini fotografici ci sono delle novità. La doppia fotocamera posteriore sarà caratterizzata dalla stessa fotocamera principale da 13 MP dei modelli precedenti ma con una nuova fotocamera ultrawide da 6 MP al posto del sensore ultrawide da 5 MP che vediamo sui tablet attuali. La fotocamera frontale è passata da 8 MP a 12 MP.

Il Galaxy Tab S8 e l’S8 Plus saranno disponibili nelle colorazioni Graphite, Silver e Pink Gold, con 8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio di archiviazione.

Per quanto riguarda il modello Ultra, il top di gamma della serie, sembrano confermate la batteria da 11.200 mAh (con riproduzione video fino a 14 ore) e le stesse fotocamere posteriori degli altri due modelli. Sul davanti dovremmo invece trovare due sensori (il principale da 12MP e il secondario ultra-wide sempre da 12 MP) che troveranno posto all’interno di un “notch”.

Il Tab S8 Ultra dovrebbe arrivare sul mercato nella sola variante di colore Graphite, ma ci saranno più varianti di memoria: 8/128 GB, 12/256 GB e 16/512 GB.

Galaxy Tab S8, trapelano i prezzi

L’account Twitter TechInsider, precedentemente noto come SnoopyTech, ha rivelato quelli che sembrano essere i prezzi dei nuovi tablet Samsung. Ve li mostriamo di seguito, tenendo conto che potrebbero essere leggermente diversi da quelli reali.

Tab S8 128GB: 769 euro

Tab S8 256 GB: 819 euro

Tab S8 5G 256GB: 969 euro

Tab S8 Plus 128GB: 999 euro

Tab S8 Plus 256GB: 1059 euro

Tab S8 Plus 5G 128GB: 1159 euro

Tab S8 Plus 5G 256GB: 1219 euro

Tab S8 Ultra 256GB: 1319 euro

Tab S8 Ultra 512GB: 1549 euro

Tab S8 Ultra 5G 256GB: 1549 euro

Tab S8 Ultra 5G 512 GB: 1699 euro

Fonte Phone Arena