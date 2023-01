Galaxy Tab S8 in offerta su Amazon: super sconto di 141 euro

Nell'ultimo periodo il settore dei tablet ha vissuto una nuova 'primavera' dopo una fase di oblio. La rinascita di questi dispositivi è dovuta soprattutto alla pandemia di Covid-19, che ha portato molte più persone ad utilizzare dispositivi tecnologici per il lavoro da casa, la didattica a distanza e per le videochiamate con colleghi di lavoro, familiari, amici e partner.

Ecco perché il tablet è tornato ad essere un elemento importante ed efficace, come dimostrano i numeri degli ultimi due anni. Per questo motivo, gli utenti stanno andando alla ricerca di qualche offerta interessante in questo settore, in modo tale da potersi accaparrare un ottimo prodotto ad un prezzo accessibile.

Tra i migliori tablet Android sul mercato ci sono ovviamente quelli proposti da Samsung, tra le scelte più azzeccate sia dal punto di vista estetico che in termini d specifiche tecniche. I fan del colosso di Seul hanno espresso elogi soprattutto per il Galaxy Tab S8, uno dei tablet più recenti dell'azienda sudcoreana, dotato anche di S Pen che esalta al massimo la produttività nel lavoro e nello studio.

La bella notizia di queste ultime ore è che il Galaxy Tab S8 è in offerta su Amazon ad un prezzo davvero super. Lo sconto improvviso del 18% consente infatti di acquistare questo eccellente prodotto al prezzo di 657,99 euro invece dei 799 euro del prezzo di listino, ben 141 euro in meno.

Ma quali sono le caratteristiche principali del Galaxy Tab S8? Il device può contare su un display LCD da 11 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel e su una memoria davvero molto vasta: oltre agli 8 GB di RAM il Galaxy Tab S8 dispone anche di 128 GB di memoria interna. Per le videochiamate la fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP è senz'altro una soluzione eccellente. In più, la modalità Multischermo del tablet consente di regolare la grandezza, la posizione e il numero di finestre.