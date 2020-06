Galaxy Tab S7+ appare su GeekBench: ecco le specifiche tecniche

Più il lancio dei prossimi tablet Samsung si avvicina più informazioni in merito ai dispositivi emergono. Abbiamo visto, la scorsa settimana, delle immagini del Tab S7 da 11 pollici, mentre ora il Galaxy Tab S7+ da 12,4 pollici, è comparso nella piattaforma di benchmark Geekbench, dove possiamo conoscere alcune delle sue specifiche tecniche.

Galaxy Tab S7+: specifiche tecniche

Come previsto, nessuna delle specifiche tecniche emerse da GeekBench è una sorpresa. Il Galaxy Tab S7+ (numero di modello SM-T976B) è alimentato dal processore Snapdragon 865, che può anche essere trovato all’interno della serie Galaxy S20 in alcuni mercati (non ci sarà alcuna variante Exynos dei Tab S7 e S7 +). Il telefono sarà abilitato per il 5G. Il modello testato, apparso in GeekBench, ha 6 GB di RAM, anche se possiamo immaginare che Samsung offrirà una variante con 8 GB di RAM. Si prevede, infatti, che la casa coreana voglia mettere sul mercato tablet di livello professionale che entreranno in concorrenza con il nuovo iPad Pro, che viene fornito anche con 6 GB di RAM.

L’ultima informazione rivelata da GeekBench in merito al Galaxy Tab S7+ è che eseguirà Android 10. Entrambi i nuovi tablet Samsung probabilmente debutteranno con la versione 2.5 di One UI, come la serie Note 20. Non si sa molto su quali funzionalità porterà una UI 2.5 ai dispositivi Galaxy.

Non c’è ancora abbastanza chiarezza su quando Samsung intende rendere ufficiali i suoi nuovi tablet di punta. Il gigante coreano lancerà un nuovo smartwatch e auricolari wireless il mese prossimo, ma probabilmente ufficializzerà Galaxy Tab S7 e S7 + insieme a Galaxy Note 20 e Galaxy Fold 2 durante uno speciale evento ”Unapcked” che avverrà il cinque agosto.

Fonte Sammobile