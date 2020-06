Galaxy Tab S7: rendering mostrano l’aspetto del prossimo tablet Samsung

Non è raro che i rendering CAD di prodotti non annunciati emergano prima del lancio ufficiale. Abbiamo sentito parlare diverse volte del nuovo Galaxy Tab S7 negli ultimi mesi e sappiamo ormai diverse informazioni tecniche sul nuovo dispositivo. Indiscrezioni affermano che Samsung ufficializzerà il suo prossimo tablet di punta il 5 agosto durante un evento ufficiale in cui presenterà anche il nuovo Note e il Galaxy Fold 2. Oggi sono trapelati disegni del nuovo tablet Samsung dandoci un’idea di come potrebbe essere il prossimo tablet di Samsung.

Galaxy Tab S7: indiscrezioni sul design

I render, provenienti dal profilo @Onleaks di Pigtou, mostrano un design non molto diverso dal Galaxy Tab S6. Essendo un prodotto di punta, sappiamo che il Galaxy Tab S7 avrà una struttura in metallo e vetro. Sul retro possiamo notare una scanalatura per la S Pen oltre a un sistema a doppia fotocamera che sembra anche avere un flash a LED.

Questi rendering mostrano il dispositivo da 11 pollici, vale a dire il modello ”base”, ma sappiamo che in realtà ci sarà anche un Tab S7+ da 12,4 pollici. Si dice che le dimensioni del nuovo Tab di base saranno 253,7 x 165,3 x 6,3 mm (7,7 mm di spessore con l’urto della fotocamera). Alcuni si aspettavano che Samsung usasse un pannello Infinity-O sul tablet in modo da avere cornici più sottili, tuttavia non sembra così, dato che se queste dimensioni sono precise, il Galaxy Tab S7 sarà più spesso del suo predecessore, il Tab S6, che aveva 5,7 mm di spessore.

Grazie alla certificazione 3C emersa di recente e di cui vi abbiamo parlato la scorsa settimana, sappiamo che il Galaxy Tab S7 da 11 pollici avrà una batteria da 7.760 mAh che è circa il 10% più grande di quella del suo predecessore. Le informazioni su prezzi e disponibilità non sono ancora trapelate, ma sospettiamo che non passerà molto tempo prima che possano essere pubblicate indiscrezioni in merito.

Fonte Sammobile