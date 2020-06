Galaxy Tab S7 certificazione 3C rivela una batteria da 7.760 mAh

Samsung sta pianificando un mega evento di lancio per agosto quando pare lancerà più dispositivi: Galaxy Note 20, Galaxy Fold 2, ma anche i Galaxy Tab S7 e Tab S7+. Questo eccezionale evento ”Unpacked” si terrà il 5 agosto e avverrà solo online date la precaria situazione sanitaria dovuta al coronavirus. In questi giorni, grazie alla certificazione 3C, sembrano emerse nuove informazioni riguardo il nuovo Galaxy Tab S7, il modello ”base” dei prossimi Tablet Samsung. Da notare che questa certificazione 3C non è per il dispositivo stesso, ma per solo per la sua batteria.

Galaxy Tab S7: specifiche tecniche

La batteria del Galaxy Tab S7 (numero di modello EB-BT875ABY) ha superato il processo di certificazione 3C necessario e il documento di supporto rivela che la sua capacità sarà di 7.760 mAh. Questo significa che la batteria del modello ”base” sarà circa il 20% più piccola della batteria da 9.800 mAh che si trova all’interno del modello Plus. Tuttavia, bisogna anche sottolineare che il modello base avrà uno schermo da 11 pollici, mentre il modello Plus avrà uno schermo da 12,4 pollici.

Rispetto alla batteria da 7.040 mAh del Galaxy Tab S6 da 10,5 pollici, il Galaxy Tab S7 ha una capacità della batteria maggiore per supportare il suo display da 11 pollici leggermente più grande. Il tablet sarà disponibile solo nelle versioni Wi-Fi e 4G LTE, mentre il Tab S7+ sarà disponibile anche in una variante 5G, ma solo in alcuni mercati. Il modello Plus ha da poco ricevuto sia la certificazione Wi-Fi che quella Bluetooth.

Il Galaxy Tab S7 pare presenterà uno schermo QHD + Super AMOLED con HDR10 +, un lettore di impronte digitali sotto il display e una S Pen. Il nuovo dispositivo pare sarà dotato di processore Snapdragon 865, almeno 8 GB di RAM, 128 GB / 256 GB di archiviazione e uno slot per schede microSD. Altre caratteristiche potrebbero includere altoparlanti stereo sintonizzati AKG, fotocamere migliori, Android 10 con One UI 2 e supporto di ricarica rapida da 25 W.

Fonte sammobile