Galaxy Tab S6 Lite vicino al rilascio: le pagine di supporto attive

Mentre Samsung ha appena iniziato con lo sviluppo sul suo prossimo tablet di punta, una variante più economica del Galaxy Tab S6 è quasi pronta per colpire gli scaffali dei negozi. Il Galaxy Tab S6 Lite, che è stato recentemente oggetto di una diverse indiscrezioni. Alcune voci in circolazione affermavano che il dispositivo sarebbe uscito il 2 aprile, cosa che poi non è avvenuta. Altre indiscrezioni affermano che proprio in questi giorni alcuni rivenditori coreani hanno iniziato a elencarlo sul loro sito Web, suggerendo così che un lancio ufficiale non è proprio lontano.

Galaxy Tab S6 Lite vicino al rilascio

Conosciamo già il design del tablet grazie ad immagini precedentemente circolate che mostrano il dispositivo da diverse angolazioni e in due colori. In questi giorni, inoltre, Samsung Germania ci ha fornito un altro motivo per ritenere che il modello Lite si stia avvicinando sempre di più a una presentazione ufficiale. Sul portale tedesco di Samsung sono comparse le pagine di supporto del tablet. Le pagine di supporto sono state pubblicate sia per la versione Wi-Fi (SM-P610) che LTE (SM-P615) del Galaxy Tab S6 Lite. Solitamente questo avviene quando l’ufficializzazione sul mercato è davvero imminente. Già nelle scorse settimane alcuni rivenditori online su tra cui Amazon Germania, avevano pubblicato delle pagine con informazioni e i prezzi. Grazie a questo possiamo comunicare i prezzi: il modello Wi-Fi costerà € 399 mentre quello LTE per l’Europa costerà € 428.

Il modello Lite arriverà nelle versioni Wi-Fi e LTE

La scheda tecnica del dispositivo basata su indiscrezioni in circolazione comunica che il tablet avrà un display LCD da 10,4 pollici con una risoluzione di 2000 per 1200 pixel. In dotazione il chipset Exynos 9611, con 4 GB di RAM, e 64 GB / 128 GB di memoria espandibile. La batteria sarà da 7.040 mAh e il telefono eseguirà Android 10. In dotazione anche la S Pen. Inoltre, si dice che il Galaxy Tab S6 Lite sia dotato di una fotocamera principale da 8 MP abbinata a un sensore frontale da 5 MP.

Fonte Sammobile