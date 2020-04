Galaxy Tab S6 Lite: prezzi, specifiche e cover confermati dai rivenditori

Ancora un altro rivenditore online di terze parti, questa volta dal Regno Unito, si sta preparando per l’arrivo imminente del Galaxy Tab S6 Lite. Argos UK sta elencando la versione Wi-Fi del Galaxy Tab S6 Lite in due opzioni di colore insieme a un prezzo di £ 339 (circa €390). I due colori elencati nel sito sono: Oxford Grey e Agora Blue. Le informazioni presenti includono anche le immagini di una cover che ha un supporto per la S Pen. Il rivenditore non elenca ancora la cover come in vendita, quindi i dettagli sui prezzi dell’accessorio rimangono sconosciuti.

Galaxy Tab S6 Lite specifiche

Nel sito Argos UK si possono leggere una serie di specifiche tecniche del Galaxy Tab S6 Lite. Il tablet verrà fornito con un display da 10,4 pollici, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria espandibile. Secondo precedenti indiscrezioni, dovrebbe essere rilasciato anche un modello da 128 GB, ma non è ancora elencato. In dotazione il chipset Exynos 9611 e il sistema operativo Android 10. La fotocamera frontale ha una risoluzione di 5 MP, mentre il sensore principale pare sarà da 8 MP. Il tablet ha un jack per cuffie da 3,5 mm.

Altre informazioni includono le dimensioni di 244,5 x 154,3 x 7 mm e un peso di 467 grammi. La confezione al dettaglio dovrebbe includere una S Pen e un cavo USB-C, come da elenco, ma non si fa menzione di un caricabatterie da muro. Questo non vuol dire che il tablet verrà necessariamente spedito senza il caricabatterie. Non tutti i dettagli elencati sul sito Web del rivenditore sembrano essere accurati, in particolare per quanto riguarda l’assurdo tempo di ricarica: 240 ore. Anche se ci fosse un errore di battitura e fosse stato scritto uno 0 in più anche 24 ore non sembrano essere realistiche. Speriamo che Samsung renda ufficiale la versione Lite presto, anche se pensiamo non dovrebbe passare ancora molto tempo visto come il tablet continua a spuntare in diversi rivenditori online.