Galaxy Tab S6 Lite nei mercati europei: indiscrezioni sui prezzi

Nelle ultime settimane abbiamo condiviso diverse indiscrezioni in merito al nuovo tablet della Samsung: Galaxy Tab 6 Lite. Dopo aver ricevuto la certificazione NCC e quella dell’FCC abbiamo visto anche dei rendering del dispositivo. Il design del tablet è ormai noto e caratteristiche e le specifiche del Galaxy Tab S6 Lite sono state anche rivelate prima del suo annuncio ufficiale. Tutti questi dettagli ci fanno pensare ad un annuncio imminente nel mercato. L’unico dettaglio mancante riguardava il suo prezzo, ma ora anche questa informazione sembra essere trapelata.

Galaxy Tab S6 Lite prezzo nei mercati europei

Il tablet è stato recentemente individuato sul sito Web di Amazon Germania con una descrizione che confermava le specifiche finora in circolazione. Ora il dispositivo non si trova più nell’elenco. Secondo recenti indiscrezioni la variante di base del Galaxy Tab S6 Lite avrà un prezzo di € 399 nei mercati europei. Questo prezzo è riferito alla sola variante Wi-Fi del dispositivo con 64 GB di memoria interna. C’è da aspettarsi che il costo della variante LTE sia più elevato, con una maggiorazione di almeno cinquanta euro del prezzo. Anche se alcune voci affermavano che la variane LTE sarebbe uscita con un prezzo di € 439. Ci sarà anche un modello con maggior spazio di archiviazione: 128 GB di spazio, ma solo in alcuni paesi. Il dispositivo uscirà in due colori: nero e blu.

Quello che per ora sappiamo del Galaxy Tab S6 Lite è che è dotato di uno schermo LCD da 10,4 pollici con risoluzione Full HD + e formato 16:10. Il dispositivo viene fornito con una S Pen per annotare le note e per disegnare. Funziona con Android 10 con One UI 2.0. È dotato di processore Exynos 9611, 4 GB di RAM e memoria interna da 64 GB / 128 GB.

L’imminente tablet di fascia media Samsung presenta una fotocamera selfie da 5 MP e una fotocamera posteriore da 8 MP. Entrambe le telecamere possono registrare video 1080p. In termini di connettività, il dispositivo è dotato di GPS, Wi-Fi b / g / n / ac, Bluetooth 5.0, porta USB di tipo C e jack per cuffie da 3,5 mm. Ci aspettiamo che Samsung sveli ufficialmente il Galaxy Tab S6 Lite nei prossimi dato che alcune voci in circolazione affermavano che sarebbe stato ufficializzato durante le prime settimane di aprile.

Fonte Sammobile