Galaxy Tab S: il prossimo tablet di punta avrà display da 12,4” e 11”

Circola l’informazione già da qualche settimana che Samsung stia lavorando non solo ad una versione più economica del Galaxy Tab 6, ma anche al suo nuovo tablet di punta. Fino ad oggi sapevamo solo i numeri di serie dei nuovi Galaxy Tab S che usciranno in due versioni: uno solo Wi-Fi e l’altra dotata di connettività dati, molto probabilmente 5G. Il nuovo Galaxy Tab S succederà il Galaxy Tab S6, quindi potrebbe essere chiamato Galaxy Tab S7. Tuttavia, visto che Samsung ha recentemente cambiato la nomenclatura dei suoi dispositivi di punta quest’anno, ci sono anche buone probabilità che questo dispositivo possa essere chiamato Galaxy Tab S20. Il nome, comunque, non ha molta importanza, ciò che conta sono i miglioramenti che la casa coreana deciderà di apportare.

Nuovo Galaxy Tab S uscirà in due versioni

Sappiamo già che il Galaxy Tab S7 o S20 è in cantiere con i numeri di modello SM-T970 e SM-T975, mentre il Galaxy Tab S6 si presenta con il numero SM-T8xx, in questi giorni, però, sono apparsi altri due numeri SM-T97x e SM-T87x.

Questo ci fa pensare che l’azienda stia lavorando su due varianti dello stesso dispositivo che si differenzieranno solamente per la dimensione dello schermo: la prima versione avrà un display da 11″, mentre la seconda uno da 12,4″. Semrba che molti utenti avessero richiesto a Samsung un tablet con uno schermo più grande: il display da 10,5 pollici del Galaxy Tab S6, non era abbastanza se lo confrontiamo con l’iPad Pro.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, ci aspettiamo che Samsung spedisca il nuovo Galaxy Tab S con l’ultimo processore (probabilmente lo Snapdragon 865) fotocamere migliorate, una batteria che avrà supporto alla ricarica rapida a 25W, 5G e Android 10. Sarà disponibili nei colori grigio, blu e marrone e uscirà insieme a un accessorio per la copertura della tastiera. Molto probabilmente i nuovi tablet Samsung arriveranno entro la fine dell’anno.

