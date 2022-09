Galaxy Tab Active 4 Pro, Samsung presenta il nuovo tablet

Senza indiscrezioni che potevano anticiparne il lancio, Samsung ha annunciato un po’ a sorpresa il Galaxy Tab Active 4 Pro, un nuovo tablet che dovrebbe debuttare sul mercato entro settembre.

Quali sono le caratteristiche principali di questo nuovo dispositivo del colosso di Seul? Il Galaxy Tab Active 4 Pro è dotato di uno schermo LCD TFT da 10,1 pollici con una risoluzione di 1920 x 1200 ed è inoltre alimentato con un processore Octa-Core: non ci sono ancora conferme, ma non sembrano esserci dubbi sul fatto che si tratti del SoC Snapdragon 778G.

Samsung ha realizzato il tablet in due configurazioni di memoria, ovvero una con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione e l’altra con 6 GB e 128 GB di storage. Lo spazio di archiviazione è espandibile tramite microSD fino a 1 TB.

Il nuovo tablet “rugged” di Samsung risulta equipaggiato con una batteria da 7.600 mAh. Non è una batteria sensazionale, ma c’è una chicca: a differenza di altri tablet Galaxy, infatti, il Tab Active 4 Pro ha una batteria rimovibile dall’utente (che viene venduta separatamente). In questo modo i clienti possono procedere alla sostituzione della batteria senza dover perdere tempo a ricaricare il dispositivo. La funzionalità è decisamente utile per i clienti aziendali che non possono permettersi tempi di inattività.

Tra le altre specifiche troviamo una fotocamera principale da 13 MP e un sensore anteriore da 8 MP, assieme al supporto 5G, LTE, Wi-Fi 6, NFC, connettività Bluetooth 5.2, una porta USB-C e la protezione Gorilla Glass 5. In termini di qualità costruttiva, il tablet ha un ottimo grado di resistenza alla polvere e all’acqua garantito dalla certificazione IP68: il prodotto dispone anche della certificazione MIL-STD-810H, pertanto ha superato i test standard progettati dall’esercito americano.

Il tablet viene inoltre fornito con una custodia protettiva antiurto e può contare sul supporto Dolby Atmos, due microfoni, Samsung Knox, DeX, uno scanner di impronte digitali e XCover e Top Keys personalizzabili. La cover ha anche una fondina dedicata per la S Pen.

Samsung inizierà a mettere in vendita il Galaxy Tab Active 4 Pro in alcuni paesi europei a settembre: il prezzo non è stato ancora comunicato.

