Galaxy Tab A9 compare in un’immagine live: tutte le novità

Samsung potrebbe lanciare un nuovo tablet a prezzi accessibili. Il dispositivo è trapelato in alcune foto pubblicate su X (la piattaforma precedentemente nota come Twitter) dal noto leaker Roland Quandt, che le ha ottenute dall’ente di sicurezza SafetyKorea.

Il device, che sembra essere un tablet di piccole dimensioni, è già apparso più volte in passato, anche se questa è la prima volta che compare in un’immagine dal vivo. Insieme a questo tablet, Samsung potrebbe presentare anche il Galaxy Tab S9 FE e il Galaxy Tab S9 FE+ entro la fine dell’anno.

Si prevede che l’SM-X115 (questo il numero di modello del prodotto, ndr) sarà il prossimo tablet a buon mercato della serie Galaxy Tab di Samsung. Potrebbe chiamarsi Galaxy Tab A9, almeno stando ai rumors attuali, ma non è detto che Samsung non possa scegliere un nome diverso per questo dispositivo. Sempre secondo le indiscrezioni, il nuovo tablet sarà il successore del Galaxy Tab A7 Lite e sarà pertanto caratterizzato da specifiche di fascia bassa.

In base a quanto trapelato in precedenza, il Galaxy Tab A9 (2023) dovrebbe arrivare sul mercato con uno schermo da 8,7 pollici. Il dispositivo verrà inoltre equipaggiato con una batteria da 5.100 mAh, simile a quella del Galaxy Tab A7 Lite. Il tablet esegue Android 13 come sistema operativo e dispone di Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 e una porta USB Type-C. Il nuovo tablet di Samsung dovrebbe inoltre avere un’unica fotocamera posteriore, uno slot per schede microSD e un jack per cuffie da 3,5 mm. Quasi sicuramente il prodotto non avrà un lettore di impronte digitali.

Il Galaxy Tab A9 sarà disponibile sia nella versione solo Wi-Fi che Wi-Fi + Cellulare (LTE). Dato che il Galaxy Tab A7 Lite ha uno schermo con risoluzione HD, non è da escludere che Samsung possa dotare questo suo nuovo prodotto di un display con risoluzione Full HD.