Il Galaxy Tab A8 (2021) trapela online: tutte le specifiche

Il Galaxy Tab A7 è probabilmente uno dei migliori tablet economici in circolazione, facilmente reperibile a meno di 200 euro nei principali rivenditori online.

Anche per questo motivo gli utenti sperano che Samsung possa fare altrettanto con l’atteso sequel di questo mid-ranger, che dovrebbe chiamarsi Galaxy Tab A8 o Tab A8 (2021). Il prodotto è trapelato in alcuni rendering di alta qualità all’inizio di questo mese, dove il display da 10,5 pollici era accompagnato ad un modesto processore Unisoc T618 con un massimo di 4 GB di RAM.

Chiaramente, Samsung punta ancora una volta a proporre un dispositivo ad un prezzo simile a quello del Galaxy Tab A7, almeno per una configurazione entry-level che contiene solo 3 giga di memoria e mette a disposizione 32 GB di spazio di archiviazione interno. Tuttavia, sembra piuttosto probabile che il Galaxy Tab A8 (2021) arrivi anche nelle varianti da 4/64 GB e 4/128 GB, anche se non è ancora chiaro in quali mercati.

Al momento, infatti, gli unici aspetti su cui aleggiano ancora diversi dubbi sono proprio la disponibilità del prodotto e le informazioni sui prezzi. Tutto il resto, ovvero le caratteristiche tecniche ed estetiche del tablet, pare abbastanza delineato. Come il suo popolare predecessore, il Galaxy Tab A8 dovrebbe riuscire a garantire un’autonomia di ottimo livello grazie alla presenza di una batteria da 7.040 mAh. Dovrebbe inoltre essere mantenuta anche la fotocamera posteriore da 8 MP e quella frontale da 5 MP.

La risoluzione dello schermo dovrebbe essere leggermente più grande. Rispetto al predecessore, il Galaxy Tab A8 (2021) otterrà quasi sicuramente un sensore di impronte digitali (montato lateralmente), oltre ad un jack per cuffie e una porta USB di tipo C.

Infine, il già citato SoC Unisoc, destinato a sostituire il SoC Snapdragon 662 di Qualcomm. Una scheda tecnica che potrebbe fare in modo che il nuovo tablet del colosso sudcoreano costi anche meno del Galaxy Tab A7.

Fonte Phone Arena