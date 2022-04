Galaxy S9, niente più aggiornamenti: Samsung interrompe il supporto

Samsung ha aggiornato la sua pagina ufficiale di supporto per gli aggiornamenti e questa mossa non è stata accolta bene dai possessori della serie Galaxy S9.

L’azienda sudcoreana, in termini di aggiornamenti, è migliorata molto negli ultimi anni, ma anche per Samsung arriva il momento in cui bisogna necessariamente abbandonare il supporto per alcuni dispositivi che cominciano a diventare troppo datati. Sta accadendo proprio questo con Galaxy S9 e Galaxy S9+, che non riceveranno più aggiornamenti da parte di Samsung.

La serie Galaxy S9 è stata lanciata nel 2018 e ha potuto godere di quattro anni di supporto per gli aggiornamenti: l’ultimo update è arrivato lo scorso marzo. Nell’ultimo anno, i Galaxy S9 e S9+ sono stati inseriti nella categoria degli aggiornamenti trimestrali, pertanto il loro “abbandono” non può cogliere di sorpresa i possessori di questi device: la politica di Samsung è proprio quella di interrompere il supporto un anno dopo l’inserimento in questa categoria.

L’ultimo importante aggiornamento del firmware ricevuto dalla serie Galaxy S9 è stato Android 10. Samsung continuerà a fornire supporto per l’aggiornamento trimestrale per il Galaxy Note 9, che è stato lanciato qualche mese più tardi del Galaxy S9.

Quale sarà il prossimo telefono di Samsung che andrà incontro a questo destino? Come ricorda SamMobile, la società di Seul ha spostato la serie Galaxy S10 lanciata nel 2019 nella categoria degli aggiornamenti trimestrali. Pertanto, lo smartphone riceverà ora un singolo aggiornamento ogni trimestre (l’ultimo è arrivato a marzo, ndr).

Samsung continuerà a supportare la serie Galaxy S10 ancora per un altro anno circa, prima di ritirare il supporto per l’aggiornamento. La nuova politica di aggiornamento di Samsung stabilisce la garanzia di quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Fonte SamMobile