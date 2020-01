Galaxy S9 e Galaxy Note 8 in arrivo la patch di sicurezza di gennaio

I telefoni Galaxy S9, S9 + e Galaxy Note 8 stanno ricevendo proprio in queste ore un nuovo aggiornamento che introduce le patch di sicurezza di gennaio di Android che fanno riferimento al mese di gennaio.

L’ultimo aggiornamento software è volto a correggere le vulnerabilità del sistema operativo Android definite “critiche”, e le vulnerabilità definite ad alto che a moderato rischio.

Patch di sicurezza di gennaio per Galaxy S9 e Galaxy Note 8

Due degli smartphone di punta di Samsung sono ora in fase di aggiornamento con la patch di sicurezza di gennaio 2020. Samsung ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di gennaio per Galaxy S9, S9 + e Galaxy Note 8. Va quindi, precisato che l’aggiornamento di questi dispositivi non si basa su Android 10. È un aggiornamento di sicurezza standard per gli utenti regolari che non partecipano al programma beta One UI 2.0. Tuttavia, la casa coreana sta lavorando per portare Android 10 su tutti i suoi dispositivi.

L’aggiornamento Galaxy S9 è stato rilasciato prima in Francia per gli utenti dell’operatore Bouygues attraverso un firmware identificabile con G96 * FXXS7CTA1. Per quanto riguarda, invece, l’aggiornamento del Galaxy Note 8 questo ha cominciato il rilascio dalla Germania e si presenta con la versione N950FXXS8DSL3.

L’implementazione si diffonderà senza dubbio in più paesi nei prossimi giorni.

Per scaricare l’ultimo aggiornamento disponibile dovete aprire le “Impostazioni” sul vostro Galaxy S9, S9 + o Note 8, selezionare Aggiornamento software, quindi toccare Scarica e installa.

In alternativa potete aggiornare il vostro telefono scaricando l’ultimo firmware dall’archivio ufficiale Android e installarlo tramite computer Windows.

Fonte Sammobile