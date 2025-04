Galaxy S25 Ultra: la potenza di DeX per l’emulazione e il gaming su grande schermo

Il Samsung Galaxy S25 Ultra rappresenta l’ultima frontiera nell’uso delle tecnologie mobile, con una potenza straordinaria grazie al processore Snapdragon 8 Elite. Combinato con la modalità DeX, questo dispositivo offre un’interfaccia simile a quella di un computer quando connesso a un display esterno. Il mondo dell’emulazione richiede performance elevate e il S25 Ultra sembra promettere bene. Ma come se la cava realmente con i giochi emulati? Scopriamo insieme.

Configurazione della stazione di emulazione con Galaxy S25 Ultra

L’assenza di accessori ufficiali come DeX Pad o DeX Station non ha impedito di mettere alla prova il Galaxy S25 Ultra. Utilizzando un dock economico per Steam Deck, è stato possibile collegare il dispositivo senza troppi problemi. Questo dock, dotato di porte USB-A, un’uscita HDMI e una porta Ethernet, permette una connessione relativamente semplice. La sfida principale era il design del dock, che rendeva difficile un inserimento ottimale del telefono. Gli utenti possono però anche optare per l’uso di cavi USB-C flessibili, sebbene questa soluzione risulti meno elegante.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Durante la configurazione dell’emulazione, è emerso che sarebbe meglio utilizzare la tastiera e il mouse piuttosto che i controller. I comandi tramite controller sono limitati, rendendo difficile l’installazione di BIOS, applicazioni o modifiche specifiche per il gioco. La gestione dei file e delle cartelle è stata molto più agevole grazie all’uso della tastiera e del mouse, strumenti decisamente più versatili.

L’esperienza di gioco con gli emulatori su Galaxy S25 Ultra

Le prestazioni del Galaxy S25 Ultra nel gaming via DeX si sono rivelate piuttosto incoraggianti. Durante i test con emulatori come quelli per PlayStation One, Nintendo 64 e Sega Dreamcast, il dispositivo ha letteralmente brillato, offrendo un gameplay fluido. Non sono state riscontrate problematiche di surriscaldamento e la qualità visiva ha facilmente superato le aspettative, dimostrando che i titoli più datati possono rimanere piacevoli da rigiocare.

In particolare, l’emulazione delle console PS2 e GameCube ha mostrato risultati misti. Utilizzando NetherSX2 per la PS2, titoli come Gran Turismo 4 hanno girato in modo soddisfacente. Per quanto riguarda GameCube, alcuni giochi sono stati giocabili senza grossi intoppi, anche se ci sono stati rallentamenti in alcune situazioni. La qualità visiva di alcuni giochi è stata limitata dal supporto al widescreen, il che ha portato a una visione ingrandita. In generale, comunque, il Galaxy S25 Ultra ha mantenuto le temperature sotto controllo durante il gameplay.

Le sfide dell’emulazione e del gaming su PC con DeX

Esplorando il gaming su PC, Winlator ha rivelato una buona usabilità, particolarmente apprezzata con tastiera e mouse. Tuttavia, l’utilizzo di un controller non ha permesso un’efficace navigazione nell’interfaccia desktop. Mentre alcune applicazioni per PC hanno mostrato problemi di compatibilità, il nuovo GameHub di GameSir ha offerto una navigazione intuitiva con gamepad, rendendo la visione dal divano più allettante. Purtroppo, nessuno dei giochi testati ha funzionato correttamente, suggerendo che i driver per Snapdragon 8 Elite siano ancora in fase di sviluppo.

Emulare giochi di PlayStation 3 con l’emulatore RPCS3-Android è stato forse l’aspetto più avvincente. Seppure ancora in fase embrionale, l’app ha permesso di giocare a titoli come 1942 Joint Strike, sebbene si siano riscontrati importanti problemi di prestazione e surriscaldamento. I test comuni con l’emulatore suggeriscono che l’era della vera emulazione della PS3 sia ancora lontana per i dispositivi mobili.

Valutare l’uso di DeX per l’emulazione: pro e contro

Dopo anni dall’uscita di DeX, la modalità continua a sembrare molto simile a quella di un computer, offrendo funzionalità come finestre ridimensionabili e collegamento semplice di periferiche. Il supporto di mouse, tastiere e controller Xbox One ha per lo più funzionato senza problemi, senza dimenticare la comodità di trasferire facilmente file tramite disco rigido esterno.

Malgrado queste innegabili qualità, ci sono limiti da affrontare. L’assenza di supporto per risoluzioni ultrawide è sicuramente deludente. Inoltre, la mancata ricarica del telefono durante l’uso di DeX ha creato una preoccupazione riguardo al noto stress della batteria, che potrebbe influire negativamente nel lungo periodo.

Un elemento critico rimane l’interazione con controller per giochi: l’interfaccia di DeX non sempre facilita l’uso dei controller standard. Alcuni suggerimenti online consigliano di usare il PlayStation 4, ma chi utilizza Xbox o controller simili può trovarsi a navigare un’esperienza frustrante. Una UI di DeX più progettata per il gaming sarebbe auspicabile, visto che l’attuale soluzione non è sufficientemente user-friendly.

In attesa che Samsung apporti miglioramenti a DeX e all’integrazione delle console, il potenziale del Galaxy S25 Ultra nel contesto del gaming continua a sprigionare curiosità e interesse, lasciando molte domande aperte per i gamers e gli appassionati di tecnologia.