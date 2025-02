Galaxy S25 Ultra: Caratteristiche e prestazioni della fotocamera in dettaglio

Il Galaxy S25 Ultra si presenta come uno dei modelli di punta dell'azienda sudcoreana Samsung nel 2025. La sua fotocamera è uno degli aspetti su cui l'azienda ha investito maggiormente, cercando di rispondere alle esigenze degli utenti che cercano qualità, versatilità e prestazioni in diverse condizioni. Esploriamo nel dettaglio le diverse funzionalità fotografiche e videografiche di questo nuovo dispositivo, analizzando la qualità delle immagini e dei video che può offrire.

Prestazioni della fotocamera principale

In situazioni di illuminazione diurna, la fotocamera principale del Galaxy S25 Ultra riesce a restituire immagini di buona qualità. Rispetto ai modelli precedenti, il processore dell'immagine ha migliorato notevolmente la resa, riducendo l'eccessivo trattamento che caratterizzava i Galaxy passati. Le foto scattate con il Galaxy S25 e il Galaxy S25 Plus risultano quindi più naturali e rappresentative della realtà, con colori vividi e ottima gamma dinamica. Tuttavia, c'è qualche annotazione da fare riguardo ai dettagli: le immagini, sebbene piacevoli, mostrano una deficienza rispetto ai modelli precedenti della serie Galaxy, evidenziando un calo nella definizione e nella capacità di catturare particolari complessi. Tale situazione può rendere le immagini meno incisive, specialmente per chi è abituato a standard più elevati.

Qualità dello zoom

Quando si parla di zoom, il Galaxy S25 e il Galaxy S25 Plus riescono a ottenere ottimi risultati a ingrandimenti di 3X e 5X. Gli scatti sono generalmente nitidi e di buona qualità. Tuttavia, superando questi livelli di ingrandimento, a partire da 10X, la situazione cambia drasticamente. La qualità delle immagini comincia a deteriorarsi e i dettagli si perdono, influenzando negativamente l’esperienza visiva complessiva. Quindi, per chi desidera utilizzare questa funzione per dettagli lontani, è consigliabile restare ai livelli di zoom più bassi per ottenere il massimo della qualità delle immagini.

Fotocamera ultra-grandangolare

L’ultra-grandangolare del Galaxy S25 Ultra presenta alcune limitazioni, manifestando una carenza generale di dettagli più definiti. Le prestazioni in termini di gamma dinamica e temperatura del colore si rivelano più che soddisfacenti, contribuendo a bilanciare alcune mancanze di nitidezza. È importante notare che anche in questo caso non è disponibile una modalità macro, un altro aspetto che contraddistingue il dispositivo rispetto al modello precedente, Galaxy S24 Plus. Gli scatti in ambiente ampio, quindi, possono risultare gradevoli e di grande impatto visivo, ma potrebbero non essere all'altezza delle aspettative di coloro che cercano dettagli fini in primo piano.

Qualità della fotocamera frontale

Spostandosi sulla fotocamera frontale, il Galaxy S25 Ultra offre la possibilità di realizzare selfie alquanto apprezzabili. La qualità degli scatti è accettabile, anche se, rispetto al Galaxy S24 e S24 Plus dell'anno passato, si può notare una diminuzione nella definizione e nella nitidezza delle immagini. Questo può influire sulla resa finale, soprattutto per coloro che fanno un vasto uso di queste funzionalità per i social media o per le videochiamate.

Capacità video

Il Galaxy S25 Ultra permette la registrazione di video fino a risoluzioni di 4K a 60 fps e 8K a 30 fps. Samsung ha migliorato la registrazione video HDR, passando da 8-bit a 10-bit, il che consente di catturare una maggiore quantità di dati e di restituire colori più ricchi. In linea generale, i video risultano stabili, con una buona gamma dinamica e una cromaticità accurata. Tuttavia, le problematiche riscontrate nelle fotografie si ripercuotono anche sui video: la mancanza di dettagli e la qualità leggermente inferiore rispetto ai modelli precedenti possono risultare deludenti per i videomaker più esigenti.

Video della fotocamera ultra-grandangolare

Passando alla fotocamera ultra-grandangolare per la registrazione video, le prestazioni sono simili a quelle della fotocamera principale. Anche in questo caso, si notano colori vivaci ma ci sono difetti evidenti in termini di dettagli, particolarmente se confrontati con i video realizzati con i modelli Galaxy S24. Inoltre, la gamma dinamica non è ottimale, con i punti luminosi che tendono a sovraesporre. Questo aspetto influisce negativamente sull'esperienza di ripresa, rendendo necessario un occhio attento alla gestione della luce durante le registrazioni.

Video della fotocamera zoom

Riguardo alla fotocamera zoom per i video, i risultati a 3X presentano un miglioramento in termini di dettagli e sono di buona qualità, con dinamiche e colori che soddisfano. Questo potrebbe renderla la scelta preferita per chi desidera immortalare scene distanti senza perdere troppo in definizione. Le prestazioni sono quindi accettabili per una buona porzione di utilizzi, specialmente in condizioni di buona illuminazione.

Video della fotocamera frontale

Infine, la fotocamera frontale per la registrazione video mostra piccoli miglioramenti in termini di nitidezza, presentando però alcuni artefatti di sovra-nitidezza. Anche la temperatura del colore risulta lievemente fredda, cosa che non è sempre ideale per i selfie o i video di nota personale. Questo potrebbe incidere sulla qualità finale dei contenuti creati, specialmente se si desidera mantenere una naturalezza nelle immagini.