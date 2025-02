Galaxy S25: Scopriamo le Nuove Funzionalità di Galaxy AI

Samsung ha rilasciato la serie Galaxy S25, e con essa una nuova suite di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, progettate per ottimizzare l'esperienza degli utenti. Il nuovo Galaxy AI è essenziale per questa gamma di smartphone, che si distingue per alcune differenze minime rispetto ai modelli precedenti. In questo articolo, esploreremo le novità e i miglioramenti apportati dal Galaxy AI, analizzando in dettaglio come queste funzionalità possano integrarsi nella vita quotidiana degli utenti.

La sinergia tra Gemini e Bixby

La combinazione di Gemini e Bixby nel Galaxy AI offre un'esperienza fluida e ben integrata. Contrariamente a quanto ci si aspettasse, i due assistenti non si sovrappongono ma, piuttosto, collaborano per fornire un servizio più completo. Mentre Gemini gestisce le funzioni dell'assistente digitale e le caratteristiche attive dell'AI, Bixby interviene quando è necessario approcciare compiti più specifici. Ad esempio, la funzione di ricerca semantica è potenziata dal supporto di Bixby, garantendo risultati più precisi e pertinenti.

Inoltre, il Personal Data Engine, che dovrebbe gestire in modo sicuro i dati personali, richiede un avvio iniziale durante la configurazione del dispositivo e opera in background. Tuttavia, la sua utilità nei primi utilizzi può sembrare limitata. Durante un'analisi preliminare, il sistema ha mostrato delle capacità interessanti, come la creazione di storie fotografiche, ma ci si aspetta che migliori nel tempo e offra suggerimenti più rilevanti.

Un mix equilibrato di novità e miglioramenti

La gamma Galaxy S25 porta con sé anche aggiornamenti significativi a delle funzionalità già presenti. Le funzioni di editing generativo delle foto, che permettono di modificare e spostare elementi nell’immagine, mostrano ora prestazioni più rapide rispetto al Galaxy S24, probabilmente grazie all’ottimizzazione del software e alla potenza aggiuntiva del nuovo Snapdragon 8 Elite. L'interfaccia è stata migliorata, rendendo più intuitivo l’uso degli strumenti di modifica.

Un’altra funzione, Circle to Search, ha ricevuto upgrade fondamentali che ampliano le sue capacità. Ora è possibile ottenere assistenza vocale nel riconoscimento audio, facilitando la ricerca di contenuti multimediali. Infine, una novità interessante si presenta per quanto riguarda le chiamate telefoniche: sarà possibile trascrivere automaticamente le chiamate registrate, una funzione che verrà successivamente introdotta anche su altri modelli Samsung con aggiornamenti futuri.

Comandi vocali: Gemini più intelligente e versatile

I comandi vocali offrono una nuova dimensione d’uso, permettendo di interagire con più app simultaneamente. Ciò costituisce un passo avanti significativo rispetto ai digital assistant tradizionali. Tuttavia, gli utenti devono prestare attenzione alla formulazione dei comandi, poiché anche piccole pause possono causare un'interruzione nel riconoscimento della richiesta. Ho riscontrato occasionali malintesi, come quando ho chiesto informazioni sulle prossime partite del Liverpool FC, ma con un po' di precisione nel formulare le domande, il sistema ha risposto adeguatamente.

Le applicazioni di terze parti, come Spotify e WhatsApp, lavorano in armonia con il sistema di comandi vocali, offrendo così agli utenti una maggiore flessibilità e scelta. Tutto ciò rende le interazioni più rapide, anche se non sempre più efficienti rispetto ai metodi tradizionali di scrittura manuale.

Now Brief: Un assistente personale utile ma esigente

La funzionalità Now Brief offre informazioni utili quattro volte al giorno riassumendo appuntamenti e attività quotidiane. Accessibile dalla schermata di blocco o tramite widget, questa funzione può suggerire notizie, meditazioni o anche coupon. Tuttavia, per ottenere suggerimenti più precisi e pertinenti, è necessario che l'utente compili in dettaglio gli eventi e le note nel calendario.

Un punto dolente è che Now Brief tende a essere limitato dalla propria configurazione: se le località non sono inserite correttamente nel calendario, non sarà in grado di consigliare i tempi di partenza per un incontro. Per gli utenti che scelgono i mezzi pubblici, questo può risultare piuttosto scomodo. La compatibilità con accessori come Galaxy Watch o SmartThings è fondamentale per espandere le capacità di analisi e monitoraggio della salute, dimostrando così che operare all'interno dell'ecosistema Samsung offre risultati migliori.

Ricerca semantica e AI Select: facilitare l'accesso all'informazione

La ricerca semantica implementata in Galaxy AI semplifica notevolmente il reperimento di contenuti in app come Galleria o Impostazioni. Questa funzionalità si basa su frasi più naturali per facilitare la ricerca di immagini o impostazioni pertinenti. Tuttavia, la sua efficacia è fortemente influenzata dalla qualità dei metadati associati alle foto, il che significa che una buona ottimizzazione dei contenuti è fondamentale.

Con l'AI Select, gli utenti possono scegliere con precisione cosa catturare sullo schermo, trasformando l'approccio all'editing in modo più diretto. Questo strumento, sebbene non rappresenti una novità assoluta per il settore, semplifica notevolmente le operazioni di cattura e modifica, facendo risparmiare tempo ed energia.

Audio Eraser: un’ottima idea con qualche limite

La funzione Audio Eraser è progettata per migliorare l'audio dei video pulendo i rumori di fondo e enfatizzando suoni importanti come la voce. Nonostante l'approccio automatico possa offrire un audio più chiaro, a volte il risultato finale può sembrare artificiale, suggerendo che vi sia spazio per ulteriori perfezionamenti.

Il panorama di funzionalità di Galaxy AI offre un’ampia gamma di strumenti e possibilità, rendendo il Galaxy S25 una delle proposte più versatili sul mercato. L’efficacia delle nuove funzionalità di intelligenza artificiale fraziona l’attenzione degli utenti, spingendoli a esplorare diverse applicazioni e opportunità. Anche se attualmente è previsto un modello di utilizzo gratuito fino alla fine del 2025, le incertezze legate a costi futuri potrebbero influenzare la percezione generale delle capacità di Galaxy AI.