Galaxy S25 e One UI 7: novità entusiasmanti e opportunità di preordine

Il lancio della nuova serie Galaxy S25 di Samsung ha portato esclama alla curiosità degli utenti, con preordini aperti e notevoli sconti disponibili. Allo stesso tempo, l'attesa per l’aggiornamento One UI 7 promette di migliorare ulteriormente l’esperienza degli utenti, portando con sé una serie di funzionalità interessanti e miglioramenti visivi che meritano di essere esplorati. Scopriamo quindi meglio cosa offrono questi nuovi dispositivi e l’aggiornamento del software.

Preordini per Galaxy S25 Ultra, S25 Plus e S25

La serie Galaxy S25 di Samsung si distingue per le sue prestazioni e qualità. Gli utenti possono approfittare di preordini vantaggiosi, con sconti che variano a seconda del modello scelto. Per il Galaxy S25 Ultra, il prezzo di partenza è di 1.419,99 euro, ma i clienti possono beneficiare di uno sconto fino a 1.250 euro portando il proprio dispositivo in permuta. In aggiunta, l'acquisto comprende anche un upgrade di archiviazione gratuito del valore di 120 euro e fino a 350 euro in crediti Samsung.

Il Galaxy S25 Plus, venduto a 999,99 euro, ha anch'esso attrattive simili: fino a 800 euro di sconto disponibile per chi decide di permutare un dispositivo idoneo, a cui si aggiungono 100 euro di credito da utilizzare nello store. Infine, il Galaxy S25, disponibile a partire da 799,99 euro, offre uno sconto fino a 550 euro e un ulteriore credito Samsung di 100 euro, incluso un regalo di prenotazione di 50 euro. Con tali offerte, Samsung continua a dimostrare di essere attenta alle esigenze dei consumatori.

Novità e miglioramenti con One UI 7

L'aggiornamento One UI 7 si presenta come un passo avanti significativo per i possessori di dispositivi Galaxy. Una delle principali novità riguarda la gestione della luminosità dello schermo quando il livello della batteria scende sotto il 5%. Fino a questo aggiornamento, molti utenti si sono trovati frustrati da una funzione automatica che oscurava notevolmente il display, rendendo difficile l'uso del dispositivo in situazioni di emergenza, come inviare messaggi cruciali.

Grazie al nuovo aggiornamento, gli utenti avranno la possibilità di disattivare questa opzione di oscuramento automatico. Per farlo, sarà sufficiente andare nelle impostazioni, selezionare "Batteria" e disattivare la funzione "Dimming automatico dello schermo". Questo cambiamento, pur potendo sembrare marginale, rappresenta un miglioramento sostanziale nell'usabilità del dispositivo, offrendo agli utenti il controllo necessario in situazioni critiche.

Funzionalità aggiuntive e strumenti di personalizzazione

Oltre alla maggiore flessibilità nella gestione della luminosità dello schermo, One UI 7 porta con sé anche altre innovazioni. Tra queste emerge un potente strumento di personalizzazione, Good Lock, che sarà disponibile a livello globale. Questa funzione consente agli utenti di personalizzare l'interfaccia utente secondo le proprie preferenze, rendendo l'esperienza ancora più ricca e personale.

Inoltre, gli utenti del Galaxy S25 avranno la possibilità di registrare video tramite sorgenti esterne. Non sono da sottovalutare nemmeno i miglioramenti nell'interfaccia, inclusa una nuova barra utile, il Now Bar, che offre un'esperienza simile alla Dynamic Island di Apple. Gli appassionati di tecnologia possono quindi aspettarsi un aggiornamento solido e ricco di funzionalità, previsto per essere disponibili per i dispositivi compatibili entro marzo 2025, dando così nuovo slancio alla gamma Galaxy.