Galaxy S25 con fotocamere migliori: l’idea di Samsung

Manca ormai davvero molto poco alla presentazione ufficiale dei Galaxy S24, i nuovi telefoni che Samsung dovrebbe mostrare in un evento Unpacked verso la metà di gennaio (probabilmente il 17, ndr). Tuttavia, in queste ultime ore sono trapelate indiscrezioni molto interessanti che parlano già dei Galaxy S25.

L’azienda sudcoreana è passata dalle fotocamere principali da 12 MP alle fotocamere da 50 MP con il Galaxy S22. Il Galaxy S23 e il Galaxy S24 utilizzano la stessa fotocamera principale da 50 MP introdotta con il Galaxy S22. Tuttavia Samsung sta lavorando a un importante cambiamento che andrà a riguardare il Galaxy S25 e il Galaxy S25+.

Secondo quanto affermato dal tipster Revegnus (@Tech_Reve), il Galaxy S25 e il Galaxy S25+ abbandoneranno il sensore della fotocamera ISOCELL GN3 da 50 MP utilizzato nei Galaxy S22, Galaxy S23 e Galaxy S24. I due telefoni potranno infatti contare su un nuovo sensore della fotocamera di Sony, anche se finora resta ignota l’esatta dimensione del sensore.

Per il Galaxy S25 Ultra l’azienda sudcoreana potrebbe optare per un sensore della fotocamera da 200 MP, ma non è da escludere l’arrivo di un nuovo sensore. Sempre secondo quanto riportato dal leaker Revegnus, Samsung starebbe lavorando su un sensore per fotocamera ISOCELL da 1 pollice con pixel da 0,8 µm, autofocus a doppio pixel e zoom ritagliato nel sensore.

La possibilità che Samsung utilizzi un sensore della fotocamera più grande sembra quindi piuttosto concreta, ma non si può dire nulla con certezza finché non verranno fornite informazioni più credibili e approfondite. Dato che manca più di un anno al possibile annuncio della serie Galaxy S25 toccherà aspettare ancora molto per avere notizie più dettagliate.

Tuttavia, i rumors sulla serie Galaxy S25 sembrano confermare cambiamenti molto importanti. Il colosso di Seul dovrebbe infatti introdurre un nuovo chipset interno realizzato su misura per la serie Galaxy S25, a differenza dei chip Exynos progettati per essere utilizzati su qualsiasi smartphone. Questo chip è internamente chiamato “Dream Chip” e potrebbe essere dotato di una potente GPU basata su AMD RDNA3.