Galaxy S24 Ultra, svelato il nuovo sensore: tutti i dettagli

Mancano ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale dei Galaxy S24 ma sul web continuano a trapelare numerose indiscrezioni che riguardano i prossimi top di gamma di Samsung. Tra i telefoni più ‘chiacchierati’ c’è ovviamente il modello Ultra, su cui si concentrano le principali attenzioni dei fan. L’aspetto principale è ovviamente il chipset: quale sarà la scelta di Samsung?

Alcuni credono che il colosso di Seul confermerà la scelta fatta con i Galaxy S23, equipaggiando il Galaxy S24 Ultra e il resto della linea con un processore Snapdragon 8 Gen 3 (che Qualcomm deve ancora annunciare, ndr). Altri credono che Samsung cercherà di risparmiare un po’ di soldi alimentando la serie Galaxy S24 con il suo Exynos 2400, un altro chipset non annunciato che si dice sia dotato di un processore deca-core.

Ma tra le caratteristiche più dibattute non c’è solo il processore. Il noto leaker Ice Universe ha pubblicato un’esclusiva su X, la piattaforma di social media precedentemente nota come Twitter. Il famoso informatore fa sapere che il Galaxy S24 Ultra sfoggerà un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3x. Probabilmente verrà montato insieme al secondo teleobiettivo, che presenterà un obiettivo periscopico e uno zoom ottico 10x.

All’inizio di quest’anno si parlava di un obiettivo con zoom variabile per il Galaxy S24 Ultra che sarebbe passato dallo zoom ottico 3x a 10x, ma quella voce è stata presto smentita da un altro tipster di nome Revegnus. Più o meno nello stesso periodo Ice Universe ha notato che alcune fonti coreane riportavano che il Galaxy S24 Ultra avrebbe utilizzato lo stesso sensore Sony IMX754 da 12 MP per il teleobiettivo 3x utilizzato sul Galaxy S23 Ultra e il Sony IMX754+ da 12 MP per lo zoom ottico 10x.