Galaxy S24 Ultra con chip Snapdragon ovunque: l’idea di Samsung

All’inizio di quest’anno Samsung ha sorpreso i fan della serie Galaxy S decidendo di abbandonare la sua classica strategia a due chipset per la serie Galaxy S23 e potenziando l’intero terzetto di telefoni con un chip Qualcomm in tutto il mondo. Fino a quel momento, infatti, il colosso di Seul rilasciava i Galaxy S con chip Snapdragon nel mercato statunitense, mentre in quelli europei gli smartphone arrivavano con i processori Exynos.

In un primo momento si pensava potesse essere un cambiamento definitivo da parte di Samsung, ma le ultime indiscrezioni rivelano che l’azienda sudcoreana sta tornando sui suoi passi, anche se forse non completamente.

Una nuova voce, infatti, suggerisce che anche il Galaxy S24 Ultra sarà alimentato con il chipset Snapdragon 8 Gen 3 “for Galaxy” in tutto il mondo. Secondo i dati di mercato resi noti da Omdia, il Galaxy S23 Ultra è stato il top di gamma più venduto di Samsung nella prima metà del 2023 e il telefono Android più venduto a livello globale. Un successo che molto probabilmente dipende anche dalla presenza del chip Snapdragon.

I fan di Samsung continuano a preferire largamente i chip Snapdragon, ritenuti decisamente più prestanti rispetto ai processori Exynos. Ecco perché Samsung starebbe pensando a una soluzione intermedia. L’ultima voce rivela infatti che il Galaxy S24 e il Galaxy S24+ utilizzeranno il SoC Exynos 2400 in alcuni mercati e Snapdragon 8 Gen 3 in altri, mentre il Galaxy S24 Ultra utilizzerà il chip Snapdragon in tutto il mondo. Una notizia, se confermata, che renderà ovviamente molto felici i fan.

Va comunque sottolineato che il chip Exynos 2400 sembra promettente, soprattutto perché Samsung ha avuto molto più tempo per svilupparlo: dovrebbe infatti arrivare con 10 core CPU e il doppio dei core GPU dell’Exynos 2200. Il chip Snapdragon 8 Gen 3 “for Galaxy” ha otto core CPU e alcuni core hanno un clock superiore rispetto alla versione standard del chip.