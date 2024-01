Galaxy S24 Ultra avrà una funzione super per i video

Samsung è ormai pronta a lanciare i suoi nuovi telefoni. I Galaxy S24 verranno presentati ufficialmente il 17 gennaio 2024 e in questi giorni che ci separano dall’evento Unpacked continuano a trapelare online molte indiscrezioni sui nuovi dispositivi del colosso di Seul. I rumors riguardano soprattutto il Galaxy S24 Ultra, che tuttavia non pare presentare troppe novità dal punto di vista dell’hardware.

Tuttavia, pur non introducendo miglioramenti sulla risoluzione della fotocamera o sulle dimensioni del sensore, il top di gamma di Samsung avrà più funzionalità e una migliore qualità complessiva in termini fotografici. Una di queste funzionalità è la possibilità di ingrandire fino a 5x durante la registrazione di video 8K; un’altra caratteristica è la registrazione video con frame rate elevato.

Un nuovo report del tipster Ice Universe afferma che il Galaxy S24 Ultra sarà in grado di registrare video 4K a ben 120 fps: pochissimi smartphone al mondo possono vantare questa possibilità.

Non è chiaro, tuttavia, se il telefono potrà registrare video con quella risoluzione e frame rate utilizzando tutte le sue fotocamere. In teoria dovrebbe essere possibile – il Nubia Z60 Ultra di ZTE può registrare video 4K a 120 fps utilizzando tutte e tre le fotocamere posteriori, ndr – ma bisognerà attendere la presentazione ufficiale per capire se davvero Samsung ha implementato questa funzionalità su tutte le fotocamere del Galaxy S24 Ultra.

Sempre stando alle ultime indiscrezioni, il Galaxy S24 Ultra dovrebbe arrivare con una fotocamera posteriore primaria da 200 MP con stabilizzazione OIS, una fotocamera ultrawide da 12 MP con autofocus, una fotocamera con teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e OIS e una fotocamera con teleobiettivo da 50 MP con OIS e zoom ottico 5x. Le specifiche trapelate rivelano che il telefono sarà in grado di garantire uno zoom di qualità ottica 10x con la combinazione della fotocamera con zoom ottico 5x e il ritaglio nel sensore della sua fotocamera da 50 MP.

Sul davanti il Galaxy S24 Ultra avrà una fotocamera da 12 MP con autofocus. Grazie al supporto dell’intelligenza artificiale Samsung offrirà anche “Nightography Zoom”, una funzionalità che dovrebbe riuscire ad assicurare una migliore qualità di immagini e video anche quando si esegue lo zoom in condizioni di scarsa illuminazione.