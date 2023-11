Galaxy S24 Ultra, altro passo avanti: lancio sempre più vicino

Le ultime indiscrezioni sulla prossima serie Galaxy S24 di Samsung stanno riguardando soprattutto il prodotto principale. Nelle scorse ore il Galaxy S24 Ultra è stato certificato dalla NBTC (National Broadcasting and Telecommunications Commission), l’ente tailandese di test e certificazione per telefoni cellulari e altri dispositivi di telecomunicazione.

Questa certificazione rivela che il telefono si avvicina sempre di più al lancio ufficiale: il Galaxy S24 Ultra ha già ottenuto altre certificazioni nei giorni scorsi e il suo arrivo sembra ormai davvero a un passo. Il numero di modello del dispositivo è SM-S928B/DS, che si riferisce al modello globale con uno slot per schede dual-SIM. Viene inoltre svelato che il prossimo smartphone dispone del supporto 5G, 4G LTE, 3G e 2G.

Il design del Galaxy S24 Ultra è trapelato la scorsa settimana attraverso alcune immagini. Il telefono arriverà con un display da 6,8 pollici con una superficie non completamente piatta e una luminosità di picco fino a 2.500 nit. Molto probabilmente Samsung metterà a disposizione una variante con telaio in titanio. Lo smartphone dovrebbe poter contare su un grado di protezione IP68, altoparlanti stereo e un lettore di impronte digitali ad ultrasuoni in-display.

Il telefono sarà alimentato esclusivamente dal processore Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, abbinato a 12 GB/16 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio di archiviazione.

Il telefono ha una fotocamera posteriore primaria da 200 MP con un sensore leggermente più recente rispetto al Galaxy S23 Ultra. Dovrebbe poi contare su una fotocamera ultrawide da 12 MP, un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x e una fotocamera selfie da 12 MP.

Il Galaxy S24 Ultra verrà equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh, assieme a una ricarica rapida da 45 W, una ricarica wireless da 15 W e una ricarica wireless inversa da 4,5 W. Samsung doterà inoltre il telefono di numerose funzionalità di intelligenza artificiale e intelligenza artificiale generativa.

Non è da escludere che il colosso di Seul introduca anche un sistema di comunicazione satellitare bidirezionale che potrà essere utilizzato per inviare e ricevere messaggi di testo in situazioni di emergenza in cui non è disponibile una rete cellulare nella zona (molto simile a quello di Apple). Il sistema operativo sarà Android 14, con la promessa di almeno quattro importanti aggiornamenti.