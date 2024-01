Galaxy S24+ svelato in anticipo (per sbaglio): tutti i dettagli

Mancano ancora quindici giorni alla presentazione ufficiale dei Galaxy S24 ma grazie a un ‘errore’ è già possibile conoscere praticamente ogni dettaglio su uno dei nuovi telefoni di Samsung. Per sbaglio, infatti, Walmart – l’enorme e famosa catena di supermercati USA – ha pubblicato il Samsung Galaxy S24+ sul suo sito online ben prima della presentazione prevista per il 17 gennaio.

Il dispositivo in questione è il Galaxy S24+ nella colorazione Onyx Black con 12 GB di RAM. Il telefono sarà inoltre dotato di molte funzionalità tra cui Live Translate che consentirà di effettuare una conversazione telefonica tra due persone che parlano lingue diverse. Ciascuna delle parti ascolterà una versione tradotta di ciò che è stato appena detto dall’altra persona. Tra le altre funzionalità troviamo “Modifica generativa”, “Zoom notturno” e altro ancora.

L’errore di Walmart ha anche confermato una precedente scheda tecnica che mostrava un display da 6,7 pollici, leggermente più grande rispetto allo schermo da 6,6 pollici del Galaxy S23+. Il telefono avrà anche una batteria un po’ più grande (4900 mAh contro 4700 mAh), mentre non sembrano esserci indizi su una piattaforma di connettività satellitare di emergenza simile a SOS di emergenza via satellite disponibile su iPhone 14 e iPhone 15, come invece trapelato di recente in alcune indiscrezioni.

Secondo Wccftech, Samsung ha deciso di spedire più unità Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra rispetto a quelle ordinate in un primo momento dalla società sudcoreana. La previsione è che la domanda per i due modelli sarà decisamente migliore di quanto immaginato inizialmente dal colosso di Seul: il merito va soprattutto alle nuove funzionalità AI e ai miglioramenti apportati alla scheda tecnica del Galaxy S24+.

I preordini dovrebbero cominciare lo stesso giorno in cui verranno introdotti i dispositivi (17 gennaio). Salvo cambi di programma, la nuova serie Galaxy S24 verrà rilasciata sul mercato il 30 gennaio: manca solo l’annuncio ufficiale di Samsung.

