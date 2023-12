Galaxy S24, ormai ci siamo: nuova certificazione, tutte le specifiche

Secondo diverse indiscrezioni, trapelate in questi ultimi giorni, Samsung terrà l’evento di lancio della serie Galaxy S24 il 17 gennaio 2024. Prima di questo importante appuntamento Samsung è impegnata ad acquisire certificazioni per i suoi prossimi smartphone di fascia alta. Come riportato anche da SamMobile, il Galaxy S24 ‘base’ ha appena ottenuto una nuova certificazione ed è pronto per essere lanciato a Singapore.

Il Galaxy S24 vanilla, individuato nel numero di modello SM-S921B/DS, ha ricevuto la certificazione IMDA (Infocomm Media Development Authority). Il numero di modello del telefono rivela che si tratta della variante dual-SIM dello smartphone. IMDA è un’autorità di certificazione con sede a Singapore che fornisce l’approvazione per apparecchiature radio e di telecomunicazione, compresi gli smartphone. Questa certificazione rivela inoltre che il telefono dispone di connettività 5G, Bluetooth, NFC e Wi-Fi.

Il Galaxy S24+ e il Galaxy S24 Ultra potrebbero essere in procinto di ricevere questa certificazione nei prossimi giorni (se non l’hanno già ricevuta, ndr).

Ma quali saranno le caratteristiche principali del Galaxy S24? Il telefono si presenterà con un display Dynamic AMOLED 2x da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz, HDR10+, luminosità di picco di 2.600 nit e protezione Gorilla Glass Armor. Confermato il grado di protezione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua.

Il nuovo smartphone di Samsung ha una fotocamera selfie da 12 MP con autofocus, una fotocamera posteriore primaria da 50 MP con stabilizzazione OIS, una fotocamera ultrawide da 12 MP e una fotocamera con teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e OIS. Inoltre il telefono può registrare video 4K a 60 fps utilizzando tutte le sue fotocamere e video fino a 8K a 30 fps utilizzando la fotocamera posteriore principale. Galaxy S24 ‘base’ può inoltre contare su una batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida via cavo da 25 W, ricarica wireless rapida da 15 W e ricarica wireless inversa da 4,5 W.

Si dice che il Galaxy S24 sia alimentato dal processore Exynos 2400 nella maggior parte dei paesi del mondo. In Canada, Cina e Stati Uniti, il telefono sarà probabilmente dotato del processore Snapdragon 8 Gen 3. In entrambi i casi il telefono avrà 8 GB di RAM e 128 GB/256 GB di memoria interna e funzionerà con il software One UI 6.1 basato su Android 14 (con almeno quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo).

Infine, il Galaxy S24 sarà equipaggiato con diverse nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, compresa quella generativa, tra cui la traduzione della lingua in tempo reale durante le chiamate vocali, il generatore di sfondi, la traduzione da voce a testo di un massimo di dieci persone in una registrazione vocale e diversi effetti di sfondo per la schermata di blocco.

​