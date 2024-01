Galaxy S24, le funzionalità AI saranno super: cosa è emerso

Il 17 gennaio Samsung svelerà ufficialmente i nuovi Galaxy S24. In queste ultime settimane sono trapelate davvero tantissime indiscrezioni su questi nuovi telefoni e anche nelle ultime ore sono circolate ulteriori novità molto interessanti.

Grazie al sito Android Headlines sono infatti comparse online nuove immagini che riguardano proprio questi telefoni: le funzionalità AI, già trapelate in vari rumors, sono confermate e rivelano un modo entusiasmante in cui l’intelligenza artificiale verrà utilizzata per il fotoritocco.

Come emerso già in vari leak, Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra offriranno funzionalità come la rimozione e lo spostamento di oggetti nelle foto esistenti, e un esempio di ciò può essere visto in una delle immagini trapelate: in una foto di un ciclista BMX che va su una rampa e in aria, l’intelligenza artificiale viene utilizzata per spostare il ciclista più in alto rispetto a quando è stata scattata la foto.

Ma non è tutto, perché con le funzionalità legate all’intelligenza artificiale sarà anche possibile rimpicciolire gli oggetti e ruotarli, come ha mostrato Samsung in un video promozionale dell’evento ufficiale Unpacked. Tuttavia, resta da vedere quanto risulterà perfetta la foto modificata, poiché generare dati artificiali per riempire lo spazio in cui erano originariamente posizionati gli oggetti spostati può rivelarsi qualcosa di particolarmente complicato.

Altri dettagli rivelati in questa fuga di notizie includono il numero di megapixel della fotocamera e le capacità di zoom. Come già sappiamo, il Galaxy S24 Ultra avrà una fotocamera principale da 200 MP che sarà in grado di scattare foto con zoom 2x senza perdite; lo zoom ottico 3x e 5x sarà gestito da teleobiettivi da 10 MP e 50 MP e saranno disponibili scatti ultra grandangolari e selfie gestiti da fotocamere da 12 MP, proprio come abbiamo visto lo scorso anno con il Galaxy S23 Ultra.

Anche le fotocamere dei Galaxy S24 e S24+ rimarranno le stesse della gamma S23: oltre alla principale da 50 MP (con capacità di zoom ottico 2x) abbiamo infatti un teleobiettivo ottico 3x da 10 MP, un sensore ultra grandangolare da 12 MP e una fotocamera frontale da 12 MP.