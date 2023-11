Galaxy S24, la RAM delude: gli aumenti previsti non ci sono

Manca ormai meno di due mesi al lancio ufficiale dei Galaxy S24 e in queste ultime settimane le indiscrezioni sui nuovi telefoni di Samsung sono diventate sempre più numerose. Tra le tante voci, alcune affermavano che il colosso sudcoreano avrebbe finalmente aggiornato la memoria RAM sui suoi dispositivi di fascia alta. Tuttavia, stando agli ultimissimi rumors, sembra che non sarà così.

Secondo quanto riportato da Ice Universe, uno dei leaker più affidabili, il Galaxy S24 ‘standard’ sarà dotato di soli 8 GB di RAM, senza possibilità di aggiornare la memoria con varianti vendute a un prezzo più alto. Il Galaxy S24+, tuttavia, avrà una variante con 12 GB di RAM, ma la sua versione entry-level utilizzerà comunque 8 GB di RAM. Le voci affermano inoltre che il Galaxy S24 Ultra verrà comunque fornito con 8 GB di RAM nel modello entry-level e 12 GB di RAM nel modello con specifiche superiori.

Se questa informazione dovesse rivelarsi corretta non sarebbe certamente un punto a favore di Samsung. Gli utenti non gradiranno la scelta di ridurre la RAM per abbattere i costi, specialmente in un momento in cui è lecito aspettarsi che questi dispositivi offrano un’intelligenza artificiale integrata (che richiede più memoria).

Altri smartphone principali che utilizzano Android come sistema operativo riescono a garantire 16 GB di RAM o addirittura fino a 24 GB di RAM su alcuni modelli.

Sempre stando alle ultime indiscrezioni, il Galaxy S24 e il Galaxy S24+ potranno contare sul processore Exynos 2400 in tutti i paesi ad eccezione di Canada, Cina e Stati Uniti: il Galaxy S24 Ultra avrà invece il processore Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy. Si prevede che tutti e tre i telefoni saranno dotati di fotocamere anteriori da 12 MP e fotocamere ultrawide da 12 MP.

Il Galaxy S24 Ultra arriverà con una fotocamera principale da 200 MP, un teleobiettivo da 10 MP e un teleobiettivo da 50 MP. Il Galaxy S24 e il Galaxy S24+ avranno una fotocamera principale da 50 MP e un teleobiettivo da 10 MP. Il Galaxy S24 Ultra potrà inoltre disporre di una S Pen, una batteria da 5.000 mAh e una ricarica rapida da 45 W. Il Galaxy S24 ‘standard’ sarà equipaggiato con una batteria da 4.000 mAh con ricarica a 25 W, mentre il Galaxy S24+ avrà una batteria da 4.900 mAh con ricarica a 45 W.

Tutti i nuovi telefoni di Samsung dovrebbero avere altoparlanti stereo, 5G, GPS, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC e porta USB Type-C.