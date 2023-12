Galaxy S24, ecco i nuovi render: confermati i quattro colori

Il prossimo mese Samsung presenterà ufficialmente la nuova serie di telefoni Galaxy S24, che comprenderà il modello ‘standard’ assieme al Galaxy S24 Plus e al Galaxy S24 Ultra. In queste ultime settimane sono circolate molte indiscrezioni che hanno aiutato a capire i dettagli di questi telefoni, sebbene i rumors abbiano riguardato soprattutto il modelli Plus e Ultra.

Tuttavia, i render trapelati nelle scorse ore fanno sì che stavolta il protagonista sia proprio il modello ‘base’. Grazie a Android Headlines possiamo dare uno sguardo a quella che dovrebbe essere la forma finale del Galaxy S24 “vanilla”, che arriverà sul mercato in quattro diverse colorazioni.

I render confermano infatti le varianti di colore Onyx Black, Marble Grey, Amber Yellow e Cobalt Violet: proprio quest’ultima tonalità sembra quella in grado di coinvolgere gli appassionati di Samsung che apprezzano molto i dettagli estetici. Anche Amber Yellow è una colorazione decisamente accattivante, mentre i modelli nero e grigio sono ovviamente pensati per un pubblico ‘classico’.

Tutto sommato, a prima vista il Galaxy S24 sembra molto simile al suo predecessore da 6,1 pollici, con uno schermo piatto, un foro centrato, cornici sottilissime tutt’intorno, un display senza dubbio di altissima qualità e quel materiale di alluminio “corazzato” che abbiamo già visto con il Galaxy S23, senza dimenticare le tre fotocamere allineate verticalmente sul retro.

Il telaio in metallo, questa volta, sembra essere completamente piatto, segnando un sottile ma importante cambiamento tra S24 e S23: stesso discorso per il pannello posteriore in vetro.

Come ormai noto, i Galaxy S24 che verranno venduti negli USA potranno contare sul potente processore Snapdragon 8 Gen 3, mentre i dispositivi venduti in Europa saranno equipaggiati con il chip Exynos 2400. In tutti i mercati il Galaxy S24 avrà almeno 128 GB di storage, anche se è prevista una variante da 256 GB: i modelli dovrebbero avere 8 GB di memoria RAM e non è da escludere un’opzione di memoria RAM da 12 GB, almeno in alcuni mercati.

Il Galaxy S24 avrà poi un display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con supporto per frequenza di aggiornamento di 120 Hz e risoluzione Full HD+, nonché un sistema di tripla fotocamera posteriore composto da un sensore principale da 50 MP e altri due sensori da 12 e 10 MP; sul davanti troveremo invece un singolo sensore per selfie da 12 MP. Infine il prossimo telefono di Samsung potrà contare su una batteria da 4.000 mAh.