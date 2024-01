Galaxy S24 con supporto Qi2? Cosa emerge nel video

Sono passati alcuni mesi da quando è stato annunciato il nuovo standard di ricarica wireless, Qi2. Realizzato con l’aiuto di Apple, il nuovo standard utilizza magneti per un fissaggio sicuro con gli accessori. Mentre gli iPhone più recenti supportano Qi2, nessuno degli smartphone Android recentemente annunciati supporta il nuovo standard. Uno scenario destinato a cambiare, dato che il Galaxy S24 potrebbe diventare il primo telefono Android a supportare Qi2, almeno stando a quanto emerso in un nuovo video.

Samsung ha rilasciato un nuovo filmato per evidenziare le caratteristiche della serie Galaxy Book 4. Nel video, condiviso anche da 9To5G00gle, si nota un’integrazione più stretta con i telefoni Samsung, inclusa una funzionalità che consente di utilizzare la fotocamera di uno smartphone Galaxy come webcam sul Galaxy Book 4 Ultra.

Nel mostrare questa funzionalità il colosso di Seul ha utilizzato un dispositivo che assomiglia al Galaxy S24 Ultra ed è posizionato su un supporto che sembra dotato di aspirazione magnetica per tenere il telefono in posizione verticale. Alcune persone hanno iniziato a ipotizzare che si tratti proprio della capacità di ricarica wireless Qi2 del Galaxy S24 Ultra.

Tuttavia, se si guarda attentamente il video, il dispositivo sembra essere un Galaxy S23 Ultra, non un Galaxy S24 Ultra. La curvatura dei lati del telefono sembra più pronunciata di quella che abbiamo visto dalle foto e dai video trapelati di recente. Inoltre, la batteria del telefono non viene caricata nel video, quindi è probabile che il supporto non sia un caricabatterie Qi2. In più, un disclaimer nel video afferma che il telefono utilizzato nel video è il Galaxy S23 Ultra.

Le specifiche trapelate del Galaxy S24 Ultra rivelano che il telefono ha una ricarica wireless da 15 W. Tuttavia, nell’elenco delle specifiche non viene menzionato il Qi2. Inoltre, il sito Phone Arena ha svelato nelle scorse ore che l’utilizzo di caricabatterie magnetici come MagSafe rende la S Pen inutilizzabile: ciò vuol dire che la probabilità che Samsung abbia implementato Qi2 nel Galaxy S24 Ultra è davvero molto bassa. Non resta che attendere ancora qualche giorno per vedere se Qi2 è effettivamente presente sulla serie Galaxy S24.