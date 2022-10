Galaxy S23 Ultra sarà super con il chip Snapdragon 8 Gen 2

Mancano ancora alcuni mesi al lancio ufficiale della nuova serie Galaxy S23, dato che Samsung annuncerà i suoi nuovi telefoni all’inizio del prossimo anno (tra gennaio e febbraio). Tuttavia in queste ultime settimane sono cominciate ad aumentare le indiscrezioni. Ad esempio, sappiamo che la serie Galaxy S23 dovrebbe essere alimentata con un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 in tutti i mercati. Si tratta di un aspetto che ovviamente esalta i fan di Samsung, che non vedono l’ora di testare le potenzialità del nuovo chip.

Pochi giorni fa il Galaxy S23 standard è apparso su Geekbench con un punteggio impressionante e ora anche il Galaxy S23 Ultra è stato avvistato sul sito di benchmarking.

Contrariamente a quanto suggerito da alcuni report, il prossimo chip di fascia alta di Qualcomm si atterrà a una disposizione a tre cluster: tuttavia, come accennato nei precedenti rumors, il produttore di chip sembra aver modificato il suo approccio.

Invece di scegliere un core ad alta velocità, tre core medi e quattro core a bassa potenza, Qualcomm avrebbe infatti optato per un core applicativo ad alta potenza funzionante a 3,36 Ghz, quattro core di fascia media operanti a 2,80 GHz e tre core piccoli con velocità di 2,02 Ghz.

Questa nuova struttura sembra aver fatto la differenza, almeno per quanto riguarda i punteggi dei benchmark (che non riflettono necessariamente le prestazioni quotidiane, ndr).

Il sito MySmartPrice è riuscito a vedere su Geekbench il modello statunitense del Galaxy S23 Ultra, individuato nel numero di modello SM-S918U. Il telefono ha ottenuto 1.521 punti nel test single-core e un punteggio di 4.689 nel test multi-core. Per fare un confronto, l’S22 Ultra ha ottenuto 1.157 e 3.307 punti nello stesso test.

Appare fin troppo evidente il significativo aumento delle prestazioni, tenendo anche conto che quella presa in esame è una versione non definitiva: con le varie ottimizzazioni software, la versione finale dovrebbe ottenere un punteggio ancora migliore.

Il modello testato aveva 8 GB di RAM, ma molto probabilmente Samsung metterà in vendita anche una versione da 12 GB. Le prestazioni del telefono saranno ulteriormente potenziate dalla nuova tecnologia DRAM LPDDR5X, annunciata dal colosso di Seul qualche giorno fa.

Il Galaxy S23 Ultra aspira ad essere uno dei migliori telefoni del 2022, vista la presenza di una fotocamera da 200 MP assieme al confermato display da 6,8 pollici e alla stessa batteria da 5.000 mAh del predecessore.

Fonte Phone Arena