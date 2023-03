Galaxy S23 Ultra scontato su Amazon: quasi 300 euro in meno

Tra i telefoni della serie Galaxy S23 lanciati sul mercato da Samsung lo scorso febbraio, il Galaxy S23 Ultra è senza dubbio lo smartphone che ha ottenuto maggiori consensi. Il top di gamma, infatti, presenta caratteristiche tecniche davvero notevoli ed è senza dubbio uno dei migliori telefoni Android in circolazione. Tuttavia, molti fan di Samsung sono stati frenati dal prezzo, ovviamente molto elevato.

La buona notizia è che nelle scorse ore il Galaxy S23 Ultra è comparso sul sito di Amazon ad un prezzo scontato. Invece di 1.479 euro, infatti, saranno sufficienti 1.200,50 euro per portarsi a casa quello che è attualmente considerato il miglior telefono Samsung in termini di prestazioni, efficacia e qualità. E non è tutto, perché tramite questa “Offerta di Primavera” presente sul sito del gigante dell’e-commerce è possibile pagare il telefono anche in 12 rate mensili.

Ma perché il Galaxy S23 Ultra fa così gola? Basti pensare che il top di gamma della serie Galaxy S23 è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che assicura prestazioni di altissimo livello. Il display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Sul retro è presente una straordinaria fotocamera da 200 MP, mentre la batteria che equipaggia questo top di gamma di Samsung è da 5.000 mAh: l’autonomia, per questo dispositivo, non sarà mai un problema.

Il modello interessato da questa super offerta di Samsung è quello con 256 GB di memoria interna. Coloro che vogliono assicurarsi la versione con 512 GB devono prepararsi a spendere di più, anche se nelle ultime ore è comparso su Amazon uno sconto che riguarda anche questo modello: il prezzo è di 1.529 euro invece di 1.659 euro, sempre con la possibilità di pagare in 12 rate mensili.